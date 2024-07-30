أولمبياد باريس – تشكيل إسبانيا.. 10 تبديلات ضد مصر

أجرى سانتي دينيا المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي 10 تبديلات على تشكيل فريقه ضد مصر.

ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا في ملعب دي بوردو في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وشهد تشكيل إسبانيا تواجد أيمار أوروز فيه وهو الوحيد الذي تواجد كأساسي في لقاء الدومينيكان السابق.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليخاندرو إيتوربي

في الدفاع: ميجيل جوتيريز- جون باتشيكو- كريستيان موسكيرا- مارك بوبيل

في الوسط الدفاعي: أدريان بيرنابي- بينات تورينتيس

في الوسط الهجومي: دييجو لوبيز- سيرجيو كاميلو- أيمار أوروز

في الهجوم: صامويل اوموروديون

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة بست نقاط يليه مصر بأربع نقاط ثم الدومينيكان بنقطة وأخيرا أوزباكستان بدون أي نقطة.