أولمبياد باريس – تشكيل مصر.. ميكالي يحافظ على قوام الفراعنة ضد إسبانيا.. وعودة محمود صابر

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الذي يستعد لملاقاة إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا في ملعب دي لابيجيور في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وحافظ ميكالي على التشكيل الذي فاز به منتخب مصر على أوزباكستان في الجولة الماضية بهدف دون رد.

فيما شهد قائمة منتخب مصر عودة محمود صابر لها عقب غيابه عن أول مباراتين بداعي الإيقاف بعد طرده في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة أمام المغرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء

في الدفاع: كريم الدبيس- عمر فايد- حسام عبد المجيد- أحمد عيد

في الوسط: محمد شحاتة- محمد النني- أحمد نبيل "كوكا"

في الهجوم: إبراهيم عادل- أسامة فيصل- أحمد سيد "زيزو"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي الجابري وزياد كمال ومصطفى سعد ومحمد طارق وبلال مظهر وأحمد عاطف "قطة" ومحمود صابر.

ويتواجد في القائمة الاحتياطية كل من محمد سيحا ومحمد المغربي وأحمد عبد النبي.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة بست نقاط يليه مصر بأربع نقاط ثم الدومينيكان بنقطة وأخيرا أوزباكستان بدون أي نقطة.