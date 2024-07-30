حوار - مرموش: أهدافي مع فرانكفورت ليست بالصدفة.. وهذا ما يتوقعه الجمهور المصري

شدد عمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت أن أهدافه وتألقه الموسم الماضي مع فريقه ليست صدفة مؤكدا أنها جاءت نتاج الكثير من العمل والتدرب.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

وأجرى مرموش حوارا مع موقع "Frankfurter Allgemeine Zeitung" الألماني تحدث فيه عن تجربته مع فرانفكورت وزيارته الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وتحدث مرموش عن زيارته الأولى لأمريكا قائلا: "عندما انتقلت إلى فرانكفورت قبل سنة رأيت الأفق وأدركت سريعا أن ما قاله أصدقائي عن المدينة كان صحيحا تماما، أن فرانكفورت هي نيويورك الألمانية، الآن أنا متحمس لرؤية النسخة الكبيرة".

وعن أدائه مع فريقه قال: "الأهداف التي سجلتها وأدائي خلال الموسم لم يكن بالصدفة، لقد عملت بجد من أجل كل هذا".

وأضاف "هنا في النادي تحصل على دعم كبير وأفضل مساعدة لتطوير موهبتك، النادي هنا يطور اللاعبين".

وسجل اللاعب صاحب الـ25 عاما مع فرانفكورت 17 هدفا وصنع ستة في 41 مباراة خاضها مع الفريق.

وعن تجربته مع فولفسبورج قال: "في فولفسبورج أمضيت عاما لم أشارك فيه سوى ثلاث مرات وشاركت بشكل أساسي مع فريق تحت 23 عاما لكنني واصلت العمل بحماس كبير، أفعل كل ما بوسعي لتحقيق النجاح".

أما عن انضمامه لمنتخب مصر فقال مرموش: "من ينضم للمنتخب الوطني يحصل على اهتمام خاص، يتوقع الجمهور المصري منك أن تقدم كل ما في قلبك على أرض الملعب في كل مباراة".

وعاد لاعب وادي دجلة الأسبق للحديث عن فرانكفورت مجددا وقال: "لدي شعور جيد للغاية تجاه فريقي، يبدو لي أنه بمثابة العائلة وهذه هي الطريقة التي يتعين علينا أن نتعامل بها مع مبارياتنا لاحقا".

وعن الجولة التحضيرية قال: "التحضيرات مرهقة للغاية وبعض الأمور قد تصبح مزعجة للغاية، لكنني أعرف أن ما أقوم به بالتحديد هو شيء مهم للأشهر المقبلة".

وشدد مرموش "يمكن أن نحقق شيئا كبيرا مع إنتراخت فرانكفورت، ولكن يجب أن نتحلى بالحذر وأن نسير خطوة بخطوة".

وواصل لاعب منتخب مصر حديثه "حدثت بعض الصفقات في الهجوم وهذه مسابقة جيدة من أجل الفريق ككل، لكن يجب أن نعمل كفريق فإن سجل أحدنا هدفا فهذا يزيد من فرصة الفريق في الفوز".

وأكمل "إن كان هناك فرصة تصل لـ30% أنني سأسجل هدفا وزميلي فرصته أكبر وفي مركز أفضل فإنني سوف أمرر الكرة حتى يمكن أن نسجل هدفا كفريق وليس عمر فقط".

وأتم مرموش حواره "يعد الشعور بالترابط هو أهم شيء لأي فريق".