هاني رمزي: نجاح وسام أبو علي يحسب للنادي الأهلي.. إضافة للفريق والدوري

أشاد هاني رمزي رئيس لجنة الكشافين في النادي الأهلي بأداء وسام أبو علي مهاجم الفريق.

ووصل وسام أبو علي إلى هدفه رقم 14 في الدوري ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

وقال هاني رمزي رئيس لجنة الكشافين في الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سعيد جدا بالتواجد في منظومة النادي الأهلي عن طريق لجنة الكشافين، كلنا تروس تسلم بعضها البعض".

وتابع "نجاح وسام أبو علي هو نجاح للنادي الأهلي، ومن السبب وراء التعاقد معه أمور خاصة بـ (السوشيال ميديا) لكن بالنسبة لنا الأهم هو إفادة النادي الأهلي".

وأضاف "وسام أبو علي لاعب ممتاز، الجميع شاهد فنياته الرائعة، لكنه على المستوى الشخصي بعيد عن المشاكل وملتزم جدا وهذا أمر مهم جدا".

واختتم هاني رمزي تصريحاته "وسام إضافة للأهلي وهو المهاجم الذي كان يحتاجه الفريق، وبخلاف ذلك فهو إضافة أيضا للدوري المصري".

وتغلب الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

وسجل وسام الهدفين الأول والثالث للأهلي، وتحصل على ركلة الجزاء التي سجل منها إمام عاشور الهدف الثاني، وصنع الهدف الرابع لعمر كمال.

ووصل أبو علي إلى هدفه الـ 14 في الدوري، ليتخطى حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الذي تراجع للمركز الثالث بـ 12 هدفا، ويتساوى مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز ومتصدر القائمة.

كما وصل وسام إلى 18 مساهمة تهديفية، كثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الموسم الحالي مع صديق أوجولا لاعب سيراميكا (11 هدفا و7 تمريرات حاسمة)، خلف ماييلي (19 مساهمة - 14 هدفا و5 تمريرات حاسمة).

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب حاليا برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.