ريليفو: أتليتكو مدريد يستهدف ضم أمرابط

يستهدف أتليتكو مدريد ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا إلى صفوفه هذا الصيف، حسب تقارير إسبانية.

أتليتكو مدريد كان يرغب في ضم اللاعب الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم.

وذكرت منصة ريليفو أن النادي الإسباني استفسر من فيورنتينا عن وضع أمرابط، الذي لعب الموسم الماضي لمانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن أمرابط عاد تحت رادار أتليتكو مدريد في ظل رغبة المدرب دييجو سيميوني في دعم خط وسطه.

وتبلغ قيمته السوقية لأمرابط نحو 20 مليون يورو، ويمتد عقده مع فيورنتينا حتى صيف 2025، لذا فإن هذا الصيف هو الوقت المثالي للنادي الإيطالي للموافقة على رحيله.

إذ يمكنه التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

قبل أسابيع، كشف دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا موقف ناديه من عودة المغربي سفيان أمرابط لصفوف ناديه.

وانتقل لاعب الوسط المغربي إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من فيورنتينا مع وجود بند بأحقية الشراء.

وقال دانييلي برادي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "سفيان أمرابط يريد البقاء في الدوري الإنجليزي، لكن مانشستر يونايتد لم يخبرنا بأي شيء حتى الآن".

وشدد "أود الإبقاء على أمرابط في فيورنتينا لكنني أعتقد أن لديه خططا مختلفة".

وأوضحت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت من قبل أن فولام وكريستال بالاس يستهدفان ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار إلى مانشستر يونايتد.

وذكر التقرير أن أمرابط كان على رادار فولام وكريستال بالاس في الأسابيع الأخيرة تمهيدا لضمه في الصيف.

وأضاف التقرير أن احتمالات بقاء أمرابط في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل قوية وواردة.