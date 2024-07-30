أولمبياد باريس - ترحيل سباحة برازيلية بسبب زيارة سرية لبرج إيفل

أعلنت اللجنة الأولمبية البرازيلية ترحيل السباحة آنا كارولينا فييرا وإعادتها للبلاد بسبب خرق القواعد.

وأوضحت أن السباحة غادرت القرية الأولمبية مع زميلها السباح جابرييل سانتوس دون إذن يوم الجمعة الماضي.

وتم اكتشاف الأمر بعدما نشر الثنائي صورا للزيارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت اللجنة الأولمبية البرازيلية أن جابرييل سانتوس تلقى تحذيرا، بينما تم استبعاد فييرا بسبب تصرفها العدواني حين تم مواجهتها بخطئها.

من جهته، قال جوستافو أوتسوكا رئيس الاتحاد البرازيلي للسباحة: "لم نأت إلى هنا من أجل المتعة أو السياحة أو قضاء عطلة".

وشدد "نحن هنا للعمل من أجل بلادنا، من أجل 200 مليون برازيلي يدفع الضرائب من أجلنا".

وتقام منافسات الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.