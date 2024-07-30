أولمبياد باريس - ترحيل سباحة برازيلية بسبب زيارة سرية لبرج إيفل

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

أولمبياد باريس 2024

أعلنت اللجنة الأولمبية البرازيلية ترحيل السباحة آنا كارولينا فييرا وإعادتها للبلاد بسبب خرق القواعد.

وأوضحت أن السباحة غادرت القرية الأولمبية مع زميلها السباح جابرييل سانتوس دون إذن يوم الجمعة الماضي.

وتم اكتشاف الأمر بعدما نشر الثنائي صورا للزيارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - عبد الخالق البنا إلى المراكز الترتيبية في منافسات التجديف أولمبياد باريس - عبد الرحمن عبد الغني يودع مبكرا في منافسات الجودو أولمبياد باريس - خسارة منتخب الطائرة أمام إيطاليا في دور المجموعات أولمبياد باريس - إلغاء منافسات الترياثلون بسبب التلوث في نهر السين

Image

وذكرت اللجنة الأولمبية البرازيلية أن جابرييل سانتوس تلقى تحذيرا، بينما تم استبعاد فييرا بسبب تصرفها العدواني حين تم مواجهتها بخطئها.

من جهته، قال جوستافو أوتسوكا رئيس الاتحاد البرازيلي للسباحة: "لم نأت إلى هنا من أجل المتعة أو السياحة أو قضاء عطلة".

وشدد "نحن هنا للعمل من أجل بلادنا، من أجل 200 مليون برازيلي يدفع الضرائب من أجلنا".

وتقام منافسات الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

أولمبياد باريس 2024 باريس 2024 أولمبياد 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس – زيزو: كنت سأسدد بدلا من التمرير لإبراهيم عادل.. ولا أريد التفكير في ميدالية أولمبياد باريس - رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: المنتخب قدم أفضل مبارياته ضد إسبانيا الفوز من الشوط الأول.. المغرب ينتصر على العراق ويتأهل لربع نهائي الأولمبياد اتحاد الكرة يصرف مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب الأولمبي بعد الفوز على إسبانيا أولمبياد باريس – سيدات مصر ينهين منافسات سلاح الإيبيه في المركز الثامن أولمبياد باريس - مدرب حراس المنتخب يكشف سبب عدم ضم محمد الشناوي.. وموقف الثلاثي المصاب أولمبياد باريس - إبراهيم عادل: لم نحقق أي شيء حتى الآن.. وقادرون على المفاجأة أولمبياد باريس - وزير الرياضة: هذا سر حديثي مع زيزو.. والنني مثل الغزال مع المنتخب
أخر الأخبار
رغم الاتفاق.. رومانو: صفقة انضمام نافاس لـ مونزا تقترب من الانهيار 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك يعلن التعاقد مع محمد مصطفى "لعبة" 43 دقيقة | كرة طائرة
مصدر من المصري لـ في الجول: قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام 49 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البلدية (1)-(1) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - فاركو (2)-(2) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس – زيزو: كنت سأسدد بدلا من التمرير لإبراهيم عادل.. ولا أريد التفكير في ميدالية ساعة | باريس 2024
تشكيل بيراميدز - عودة ماييلي وتوفيق في مواجهة فاركو ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: المنتخب قدم أفضل مبارياته ضد إسبانيا ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 أولمبياد باريس - نهاية يوم مصر الأولمبي