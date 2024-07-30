بسبب الكشف الطبي.. نانت يعلن فشل صفقة ضم مدافع ليون
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 11:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي نانت فشل صفقة ضم البرازيلي هنريكي مدافع ليون السابق بسبب عدم نجاحه في عبور الكشف الطبي.
وانتهى عقد المدافع البرازيلي مع ليون بنهاية الموسم الماضي.
وأفاد نادي نانت في بيان: "لأسباب محمية بالسرية الطبية نأسف للإعلان عن فشل انتقال هنريكي للنادي".
وأضاف البيان "سيتمكن كل من سنحت له الفرصة لمقابلته ومرافقته في الأيام الأخيرة من الشهادة على لطفه".
ويحاول نانت البحث عن ظهير أيسر جديد قبل بداية الموسم الجديد.
يذكر أن نادي صارع الهبوط من الدوري الفرنسي الممتاز في الموسمين الأخيرين.
فقد نجح في الهروب من شبح الهبوط بالجولة الأخيرة في الموسم قبل الماضي، بينما هرب من الهبوط قبل الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.
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