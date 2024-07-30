انتهت أولمبياد باريس - مصر (0) - (3) إيطاليا.. كرة طائرة
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 10:02
كتب : محمد سمير
يلعب منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة ثاني مبارياته في أولمبياد باريس.
ويقع منتخب مصر في مجموعة نارية تضم بولندا وإيطاليا والبرازيل.
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نهاية الشوط الثالث والمباراة 25-20
18-14 لإيطاليا واقتراب الحسم
الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني بتفوق إيطاليا 25-16
22-15 لصالح إيطاليا
12-5 تفوق إيطالي مستمر
6-3 لصالح المنتخب الإيطالي
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول لصالح إيطاليا 25-15
7-12 لصالح منتخب إيطاليا
الشوط الأول
انطلاق المباراة
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