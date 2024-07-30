انتهت أولمبياد باريس - مصر (0) - (3) إيطاليا.. كرة طائرة

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 10:02

كتب : محمد سمير

مصر ضد إيطاليا - كرة طائرة

يلعب منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة ثاني مبارياته في أولمبياد باريس.

ويقع منتخب مصر في مجموعة نارية تضم بولندا وإيطاليا والبرازيل.

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نهاية الشوط الثالث والمباراة 25-20

18-14 لإيطاليا واقتراب الحسم

الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بتفوق إيطاليا 25-16

22-15 لصالح إيطاليا

12-5 تفوق إيطالي مستمر

6-3 لصالح المنتخب الإيطالي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول لصالح إيطاليا 25-15

7-12 لصالح منتخب إيطاليا

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة منتخب مصر أولمبياد باريس
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