محمد عنتر: البقاء ليس سهلا.. وهذا رجل المباراة الحقيقي

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 02:34

كتب : FilGoal

المقاولون - الزمالك - محمد عنتر

أبدى محمد عنتر لاعب المقاولون العرب سعادته بالفوز على الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري الممتاز.

وقال عنتر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حققنا 3 نقاط هامة في توقيت صعب. كل الفرق تجتهد والبقاء في الدوري ليس سهلا".

وأضاف "موقف المقاولون العرب صعب ولكن بإذن الله بالإدارة والجهاز الفني واللاعبين سننجح في الخروج من هذا الموقف".

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وأوضح "سنعمل حتى آخر دقيقة. المقاولون فريق كبير ويجب أن يبقى في الدوري الممتاز".

وعن فوزه بجائزة رجل المباراة: "هذه هي الجائزة فقط، ولكن نجم المباراة هي روح الفريق".

وسجل عنتر الهدف الأول في فوز المقاولون على الزمالك 2-1.

وبهذا الفوز وصل المقاولون للنقطة 24 في المركز السابع عشر من 30 مباراة، بفارق المواجهات المباشرة عن بلدية المحلة السادس عشر الذي لعب مباراة أكثر.

وتبدأ منطقة النجاة عند فاركو المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة من 31 مباراة.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 46 في المركز الخامس من 29 مباراة.

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