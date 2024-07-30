ماذا قال وسام أبو علي عن منافسته على جائزة هداف الدوري

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 02:28

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - وسام أبو علي

أبدى وسام أبو علي مهاجم الأهلي سعادته بتألقه وفوزه بجائزة رجل مباراة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال وسام في تصريحاته لصفحة الأهلي عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز اليوم والهدفين والتمريرة الحاسمة".

وأضاف "اللاعبون والجماهير سعداء وبإذن الله سنفوز بالدوري معا".

أخبار متعلقة:
سباق التتويج - ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري على حساب بيراميدز والعكس وسام أبو علي يتساوى مع ماييلي.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري الـ17 على التوالي.. الأهلي يهزم سيراميكا برباعية وكولر يعادل جوزيه في ليلة تألق وسام تساوى في صدارة الهدافين وثاني أكثر المساهمين.. وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وسيراميكا

وأوضح "إن شاء الله سأفوز بجائزة هداف الدوري، دعواتكم".

وتغلب الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

وسجل وسام الهدفين الأول والثالث للأهلي، وتحصل على ركلة الجزاء التي سجل منها إمام عاشور الهدف الثاني، وصنع الهدف الرابع لعمر كمال.

ووصل أبو علي إلى هدفه الـ 14 في الدوري، ليتخطى حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الذي تراجع للمركز الثالث بـ 12 هدفا، ويتساوى مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز ومتصدر القائمة.

كما وصل وسام إلى 18 مساهمة تهديفية، كثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الموسم الحالي مع صديق أوجولا لاعب سيراميكا (11 هدفا و7 تمريرات حاسمة)، خلف ماييلي (19 مساهمة - 14 هدفا و5 تمريرات حاسمة).

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب حاليا برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

وسام أبو علي الدوري المصري الأهلي
نرشح لكم
محمد عنتر: البقاء ليس سهلا.. وهذا رجل المباراة الحقيقي المدرب العام للمقاولون: لم نسمح بفرص للزمالك وهذا سبب هدفه محمد سالم: كان يمكننا زيادة النتيجة أمام الزمالك ولكن عماد النحاس: كل فريق يلعب لهدف مختلف.. وهذه قيمة الفوز على الزمالك سباق التتويج - ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري على حساب بيراميدز والعكس مدير تعاقدات السويحلي: نستهدف لاعبا آخر من الأهلي.. وهذه حقيقة التفاوض مع أفشة وتاو المدير الرياضي لـ سيراميكا: لم ننسحب أمام الأهلي.. حاولنا أن نهدئ اللاعبين الرمادي: الحكم رأى ضرورة احتساب ركلة جزاء لـ الأهلي ضد سيراميكا
أخر الأخبار
محمد عنتر: البقاء ليس سهلا.. وهذا رجل المباراة الحقيقي ساعة | الدوري المصري
ماذا قال وسام أبو علي عن منافسته على جائزة هداف الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
المدرب العام للمقاولون: لم نسمح بفرص للزمالك وهذا سبب هدفه 2 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - من الإقصاء بسبب المصافحة إلى ميدالية أولمبية.. قصة غريبة لمبارزة أوكرانية 2 ساعة | باريس 2024
محمد سالم: كان يمكننا زيادة النتيجة أمام الزمالك ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
عماد النحاس: كل فريق يلعب لهدف مختلف.. وهذه قيمة الفوز على الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
سباق التتويج - ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري على حساب بيراميدز والعكس 2 ساعة | الدوري المصري
مدير تعاقدات السويحلي: نستهدف لاعبا آخر من الأهلي.. وهذه حقيقة التفاوض مع أفشة وتاو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 أولمبياد باريس - نهاية يوم مصر الأولمبي