ماذا قال وسام أبو علي عن منافسته على جائزة هداف الدوري

أبدى وسام أبو علي مهاجم الأهلي سعادته بتألقه وفوزه بجائزة رجل مباراة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال وسام في تصريحاته لصفحة الأهلي عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز اليوم والهدفين والتمريرة الحاسمة".

وأضاف "اللاعبون والجماهير سعداء وبإذن الله سنفوز بالدوري معا".

وأوضح "إن شاء الله سأفوز بجائزة هداف الدوري، دعواتكم".

وتغلب الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

وسجل وسام الهدفين الأول والثالث للأهلي، وتحصل على ركلة الجزاء التي سجل منها إمام عاشور الهدف الثاني، وصنع الهدف الرابع لعمر كمال.

ووصل أبو علي إلى هدفه الـ 14 في الدوري، ليتخطى حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الذي تراجع للمركز الثالث بـ 12 هدفا، ويتساوى مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز ومتصدر القائمة.

كما وصل وسام إلى 18 مساهمة تهديفية، كثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الموسم الحالي مع صديق أوجولا لاعب سيراميكا (11 هدفا و7 تمريرات حاسمة)، خلف ماييلي (19 مساهمة - 14 هدفا و5 تمريرات حاسمة).

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب حاليا برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

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