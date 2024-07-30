المدرب العام للمقاولون: لم نسمح بفرص للزمالك وهذا سبب هدفه

أبدى طلعت محرم المدرب العام للمقاولون العرب سعادته بالفوز على الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري الممتاز.

وقال محرم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الميزة في الفوز أنه أتى في مباراة مؤجلة، وليست ضمن المباريات التي نطارد فيها الخصوم المباشرين".

وأضاف "هدف الزمالك أصابنا بالتوتر ولكن المميز أننا لم نمنحه أي فرص تقريبا".

وأوضح "3 نقاط هامة ستشكل معنا فارقا كبيرا في مشوار البقاء الذي نعتبره بدأ اليوم".

وأكمل "فريقنا يمر بالكثير من الضغوط ومن الطبيعي في تلك الظروف ونحن متقدمين أن يتراجع اللاعبون للخلف، وكنا نناديهم من الخارج ونطالبهم بالتقدم، وكان هذا التراجع سبب هدف الزمالك".

واختتم "لعبنا الإثنين أمام الزمالك، وسنلعب يوم الخميس أمام سيراميكا ثم نواجه الأهلي أمام الأحد. 3 مباريات صعبة في 6 أيام وهذا صعب للغاية علينا كفريق يحاول الخروج من وضع صعب".

وبهذا الفوز وصل المقاولون للنقطة 24 في المركز السابع عشر من 30 مباراة، بفارق المواجهات المباشرة عن بلدية المحلة السادس عشر الذي لعب مباراة أكثر.

وتبدأ منطقة النجاة عند فاركو المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة من 31 مباراة.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 46 في المركز الخامس من 29 مباراة.