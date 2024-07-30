أولمبياد باريس - من الإقصاء بسبب المصافحة إلى ميدالية أولمبية.. قصة غريبة لمبارزة أوكرانية

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 02:21

كتب : FilGoal

أولجا خارلان

فازت الأوكرانية أولجا خارلان بالميدالية البرونزية لمنافسات سلاح السابر "سيدات" في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وترجع مشاركة خارلان الأولمبية إلى واقعة غريبة حدثت في يوليو 2023، في بطولة العالم للمبارزة المؤهلة للأولمبياد.

تحديدا في يوم 27 يوليو 2023، حيث حين واجهت خارلان منافستها الروسية أنا سميرنوفا، وتمكنت من الفوز عليها 15-7.

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ولكن بعد المباراة ونظرا لأحداث الغزو الروسي لأوكرانيا، رفضت خارلان مصافحة سميرنوفا، حيث مدت سيفها إلى يد خارلان الممتدة لمصافحتها في إشارة لرغبتها في استبدال مصافحة الأيدي بمصافحة السيوف.

خارلان تعللت بقواعد التباعد الاجتماعي القائمة منذ انتشار فيروس كورونا في 2020، ولاحقا كشفت أن اختيارها للتحية بالسيوف كان احتراما لخصمها، بينما يظل رفضها للمصافحة تصرفا سليما باعتبار أحداث الغزو.

سميرنوفا بالطبع احتجت على هذه الطريقة، وجلست لـ 45 دقيقة داخل الملعب ورفضت التحرك من مكانها، نظرت لأن القواعد تنص على المصافحة بعد المباراة، ومن يتجاهل هذه القواعد يتم اعتباره خاسرا.

وبالفعل في النهاية تم إشهار البطاقة السوداء لخارلان وإقصائها من البطولة، ولكن الوفد الاوكراني استأنف ضد هذا القرار.

في نهاية الأمر، قررت اللجنة الأولمبية الدولية تعويض خارلان عن الإقصاء بمنحها بطارقة مشاركة تلقائية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأخيرا، تأهلت خارلان إلى نصف نهائي الأولمبياد، ولكنها خسرت أمام الفرنسية سارة بالزر 15-7، لتلعب مباراة الميدالية البرونزية وتتفوق على الكورية الجنوبية تشوي سيبين بنتيجة 15-14.

أولجا خارلان أولمبياد باريس
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