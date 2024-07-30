محمد سالم: كان يمكننا زيادة النتيجة أمام الزمالك ولكن

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 01:59

كتب : FilGoal

محمد سالم - المقاولون العرب - طلائع الجيش

أبدى محمد سالم لاعب المقاولون العرب سعادته بفوز هام على الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري الممتاز.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "فوز كبير أمام فريق كبير مثل الزمالك".

وأضاف "كنا بحاجة لهذا الفوز ولا زلنا بحاجة للمباريات المقبلة".

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وأكمل "اتفقنا منذ البداية أن كل المباريات التالية مباريات كؤوس، لأننا وضعنا أنفسنا في هذا الموقف ويجب أن نخرج منه".

وواصل "الأجهزة الفنية السابقة لم تقصر معنا في شيء ولكن التوفيق كان غائبا. الآن المدرب الجديد عماد النحاس أرهقنا كثيرا في دراسة الزمالك".

وتابع "لعبنا على أخطاء الزمالك وتمكننا من تقليل أخطائنا، والنحاس يقول دائما إننا كلما قللنا الأخطاء كلما كان التسجيل أسهل".

واختتم "كان يمكننا زيادة النتيجة ولكن الأهم كان النقاط الثلاث وليس عدد الأهداف".

وسجل سالم الهدف الأول في فوز المقاولون على الزمالك 2-1.

الهدف هو العاشر لسالم ليتقدم إلى المركز السابع بقائمة هدافي الدوري.

وبهذا الفوز وصل المقاولون للنقطة 24 في المركز السابع عشر من 30 مباراة، بفارق المواجهات المباشرة عن بلدية المحلة السادس عشر الذي لعب مباراة أكثر.

وتبدأ منطقة النجاة عند فاركو المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة من 31 مباراة.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 46 في المركز الخامس من 29 مباراة.

محمد سالم المقاولون العرب الدوري المصري
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