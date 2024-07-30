عماد النحاس: كل فريق يلعب لهدف مختلف.. وهذه قيمة الفوز على الزمالك

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 01:53

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي × طلائع الجيش

أبدى عماد النحاس مدرب المقاولون سعادته بالفوز على الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري الممتاز.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كل فريق يلعب لأهداف مختلفة عن الآخر. الزمالك أراح لاعبيه بعد مباراة كبيرة أمام بيراميدز ويستعد لأمور أخرى في المستقبل ويقيم لاعبيه".

وأضاف "أما نحن فنواجه موقفا صعبا وكل مباراة تمر علينا بلا فوز تقربنا للهبوط".

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وأكمل "هذا الفوز حافظ لنا على الوقت في محاولة البقاء".

واختتم "الفوز مهما للغاية على فريق كبير، فالزمالك كبير حتى لو أشرك بعض اللاعبين الشباب، ولديهم عناصر خبرة حولهم مثل شيكابالا ليستمدوا منهم الخبرات".

وبهذا الفوز وصل المقاولون للنقطة 24 في المركز السابع عشر من 30 مباراة، بفارق المواجهات المباشرة عن بلدية المحلة السادس عشر الذي لعب مباراة أكثر.

وتبدأ منطقة النجاة عند فاركو المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة من 31 مباراة.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 46 في المركز الخامس من 29 مباراة.

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