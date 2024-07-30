سباق التتويج - ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري على حساب بيراميدز والعكس
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 01:50
كتب : FilGoal
اقترب الأهلي خطوة جديدة من لقب الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 19 للدوري المصري.
الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، وتتبقى له 6 مباريات بـ 18 نقطة محتملة.
بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى له 4 مباريات بـ 12 نقطة محتملة.
في حال تساوي النقاط يحتكم الفريقان للمواجهات المباشرة، التي فاز بها الأهلي ذهابا 3-2 وإيابا 1-0.
الحد الأقصى لنقاط بيراميدز هو 81 نقطة، وهو عدد النقاط الذي يحتاج الأهلي لبلوغه حتى يحسم الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.
أي أن الأهلي بحاجة لـ 9 نقاط (3 انتصارات - انتصارين و3 تعادلات) من آخر 6 مباريات ليضمن اللقب.
أما السبيل الوحيد لعودة بيراميدز مرة أخرى هو فقدان الأهلي لـ 10 نقاط من آخر 18، أي ألا يحقق أكثر من 8 نقاط في المباريات المقبلة، بشرط فوز الفريق الأزرق بجميع مبارياته المتبقية بطبيعة الحال.
مباريات الأهلي المتبقية
الأهلي × البنك الأهلي
الجولة 32
الخميس – 1 أغسطس
استاد القاهرة – 9:00 مساء
الأهلي × المقاولون العرب
مؤجلة من الجولة 23
السبت – 4 أغسطس
استاد القاهرة – 9:00 مساء
سموحة × الأهلي
مؤجلة من الجولة 24
الخميس – 8 أغسطس
استاد برج العرب – 9:00 مساء
الأهلي × زد
مؤجلة من الجولة 25
الأحد – 11 أغسطس
استاد القاهرة – 9:00 مساء
إنبي – الأهلي
الجولة 33
الأربعاء – 14 أغسطس
استاد المقاولون – 9:00 مساء
الأهلي – مودرن سبورت
الجولة 34
السبت – 17 أغسطس
استاد القاهرة – 7:00 مساء
مباريات بيراميدز المتبقية
فاركو × بيراميدز
الجولة 32
الثلاثاء – 30 يوليو
استاد حرس الحدود – 9:00 مساء
بيراميدز – زد
مؤجلة من الجولة 29
السبت – 4 أغسطس
استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء
بيراميدز × الداخلية
الجولة 33
الأربعاء – 14 أغسطس
استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء
طلائع الجيش × بيراميدز
الجولة 34
السبت – 17 أغسطس
استاد الكلية الحربية – 7:00 مساء