سباق التتويج - ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري على حساب بيراميدز والعكس

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 01:50

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الأهلي

اقترب الأهلي خطوة جديدة من لقب الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 19 للدوري المصري.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، وتتبقى له 6 مباريات بـ 18 نقطة محتملة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى له 4 مباريات بـ 12 نقطة محتملة.

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في حال تساوي النقاط يحتكم الفريقان للمواجهات المباشرة، التي فاز بها الأهلي ذهابا 3-2 وإيابا 1-0.

الحد الأقصى لنقاط بيراميدز هو 81 نقطة، وهو عدد النقاط الذي يحتاج الأهلي لبلوغه حتى يحسم الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

أي أن الأهلي بحاجة لـ 9 نقاط (3 انتصارات - انتصارين و3 تعادلات) من آخر 6 مباريات ليضمن اللقب.

أما السبيل الوحيد لعودة بيراميدز مرة أخرى هو فقدان الأهلي لـ 10 نقاط من آخر 18، أي ألا يحقق أكثر من 8 نقاط في المباريات المقبلة، بشرط فوز الفريق الأزرق بجميع مبارياته المتبقية بطبيعة الحال.

مباريات الأهلي المتبقية

الأهلي × البنك الأهلي

الجولة 32

الخميس – 1 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × المقاولون العرب

مؤجلة من الجولة 23

السبت – 4 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

سموحة × الأهلي

مؤجلة من الجولة 24

الخميس – 8 أغسطس

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × زد

مؤجلة من الجولة 25

الأحد – 11 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

إنبي – الأهلي

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد المقاولون – 9:00 مساء

الأهلي – مودرن سبورت

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد القاهرة – 7:00 مساء

مباريات بيراميدز المتبقية

فاركو × بيراميدز

الجولة 32

الثلاثاء – 30 يوليو

استاد حرس الحدود – 9:00 مساء

بيراميدز – زد

مؤجلة من الجولة 29

السبت – 4 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

بيراميدز × الداخلية

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

طلائع الجيش × بيراميدز

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد الكلية الحربية – 7:00 مساء

الأهلي بيراميدز سباق التتويج الدوري المصري
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