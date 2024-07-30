مدير تعاقدات السويحلي: نستهدف لاعبا آخر من الأهلي.. وهذه حقيقة التفاوض مع أفشة وتاو

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 01:39

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - أفشة

كشف وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي عن حقيقة التفاوض مع بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة نجمي الأهلي.

وقال الترهوني في تصريحاته لقناة النهار: "لا توجد مفاوضات بيننا وبين بيرسي تاو أو محمد مجدي أفشة".

وأضاف "هناك لاعب آخر نستهدفه من الأهلي بجانب السولية وقندوسي ولكن الأمور صعبة قليلا".

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وأوضح "لدينا اهتمام بالعديد من اللاعبين في الدوري المصري وهذا أمر طبيعي. قررنا التعاقد مع 3 لاعبين من الدوري المصري لنتمكن من المنافسة مع الأندية الليبية".

وأخيرا عن محمود علاء مدافع السويحلي الجديد الذي انتقل إليه من الزمالك قال: "لم يصل إلى ليبيا بعد. الفريق سيتجمع يوم 12 أغسطس وسيكون موجودا بحلول ذلك الوقت".

وكان الترهوني قد سبق وكشف عن مفاوضات مستمرة مع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن طريق وكيله.

كما يجدد السويحلي اهتمامه بضم الجزائري أحمد قندوسي وفقا لما ذكره الترهوني أيضا.

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