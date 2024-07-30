المدير الرياضي لـ سيراميكا: لم ننسحب أمام الأهلي.. حاولنا أن نهدئ اللاعبين

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 00:36

كتب : FilGoal

معتز بطاوي

شدد معتز بطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه لم ينسحب ضد الأهلي.

وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 19 والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال بطاوي لقناة أون تايم سبورتس: "نخاف على كيان النادي الذي نعمل فيه، لا يصح أن أشاهد فريقي يتعرض للظلم، الأهلي كبير وأبارك له على قربه من التتويج بالدوري، لكن الأهلي لا يحتاج للمساعدة".

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وأضاف "الحكم محمد معروف حكم كبير، كنا نشعر أن بإمكاننا التعادل، لكن لعبنا مباراة ممتازة واركتبنا بعض الأخطاء الفردية، كلاعب عندما استقبل أي هدف بخطأ وأشعر بالظلم هذا يؤثر على مستواي".

وأنهى حديثه قائلا: "ليس أسلوبنا الانسحاب ولا أريد الحديث عن هذا الشق بشكل كبير، حتى عندما جمعنا اللاعبين فلم نكن نريد الانسحاب بالتأكيد، الدوري انتهى وأتمنى أداء تحكيمي جيد في نهائي كأس الرابطة".

واعترض الجهاز الفني لسيراميكا على الحكم بعد احتساب ضربة جزاء للأهلي عندما كانت النتيجة هدف لكل فريق، وكاد أن ينسحب الفريق ولكن تراجع واستكمل المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 72 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 44 في المركز الثامن من 31 مباراة.

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