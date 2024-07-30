الرمادي: الحكم رأى ضرورة احتساب ركلة جزاء لـ الأهلي ضد سيراميكا

يرى أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أن فريقه تعرض للظلم أمام الأهلي في الدوري.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحكم محمد معروف رأى ضرورة احتساب ركلة الجزاء للأهلي ضدنا في هذا التوقيت، هذا هو تقديره لكنها غيرت مسار المباراة تماما".

وأضاف "لقطة الانسحاب في مباراة الأهلي؟ كانت لحظة انفعال وجمعنا اللاعبين وطالبنا بهدوء الجميع والفريق عاد إلى الملعب في أقل من دقيقة".

وتعجب قائلا "اقتربا من أكثر من 400 يوما لعب كرة قدم في مصر، أحيانا أرى أن كرة القدم لا تدار بالشكل المطلوب، ولا أعتقد أننا سنصل في أحد الأيام لكرة القدم الحديثة".

وأتم تصريحاته "في الوقت الذي عدنا فيه وكنا متماسكين بشكل كبير تم احتساب ركلة جزاء علينا، لم أشاهدها حتى الآن لكني أعتقد أنها غير صحيحة".

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الجولة 19 للدوري المصري.