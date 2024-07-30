مؤتمر كولر: أرضية استاد القاهرة تعيق لعبنا.. وكوكا مثال ما يفهمه اللاعب المصري بشكل خاطئ

أبدى مارسيل كولر مدرب الأهلي سعادته بمعادلة الفريق للرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد للدوري المصري (17) وذلك بالفوز على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "واجهنا صعوبة في اللعب على الأرض كما نريد بسبب حالة أرضية استاد القاهرة. نقدر كم المباريات التي تقام على الملعب في هذا التوقيت ولكن هذا لا يساعدنا".

وأضاف "سعداء بهذا الفوز وسعداء بالتساوي في عدد المباريات المتتالية في الفوز بالدوري مع الجيل التاريخي (2004-2005 مع مانويل جوزيه)، هذا ليس سهلا ولكننا لا نزال نريد المزيد، وأملك الكثير من الطموحات مع الأهلي".

وأكمل "سنفرح اليوم ولكن الدوري لم يتم حسمه بعد. ضغط المباريات صار مرعبا وعلينا أن نتعامل معه بأفضل طريقة ممكنة".

وعن طريقة العمل على الانتقالات قال: "النادي يرشح أسماء وكذلك أرشح أنا. أنظر في تلك الأسماء وأرى ما إن كانت مناسبة لي، ثم يبدأ النادي في التفاوض ليحقق مطالبي".

أما عن إشراك الناشئين قال: "اللاعبون الشباب مهمون للغاية ولكني أملك بالفعل 32 لاعبا، وبالتالي من الصعب أن أجد مكانا للناشئين معهم ورغم ذلك أحاول. الأهلي ينافس على مستويات مرتفعة ومباريات كبيرة وبحاجة للاعبين من أصحاب الخبرات، ولو أشركت اللاعبين الصغار في هذه المباريات سيتعرضون للضغط مع أي خطأ يرتكبونه مما قد يؤدي لنهاية مسيرتهم مبكرا".

وأوضح "ليس كل لاعب موهوب أو متألق في منافسات الناشئين يمكنه اللعب مع الفريق الأول. التأقلم مع إيقاعنا يتطلب أشهر، وسأذكر مثالا بالاسم: أحمد نبيل كوكا بعد تصعيده كان يأتي لمكتبي أسبوعيا ويطالبني بالمشاركة فأقول له: اصبر لا أزال أجهزك. واصلت تجهيزه خلال الموسم الماضي وبدأت به هذا الموسم، فلعب في المحفل الأصعب وهو كأس العالم للأندية".

وأكمل "اللاعب المصري يتصور هذا الأمر بالطريقة المعاكسة ويظن أنه يجب أن يلعب حتى يصل للمستوى الأفضل، بينما الترتيب الصحيح هو التدرب جيدا حتى تشارك وتقدم المستوى الأفضل".

واختتم "إمام عاشور قدم المطلوب منه في المباراة ونفذ التعليمات الفنية. ليس لدي ترتيب محدد في تسديد ركلات الجزاء واختيار اللاعب المسدد يكون وقت المباراة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة من 28 مباراة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.