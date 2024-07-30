صراع البقاء - المقاولون ينعش آماله بالفوز المفاجئ على الزمالك ويرفض ضمان بقاء العديد

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

المقاولون - الزمالك - محمد عنتر

يستمر صراع البقاء والهبوط في الدوري المصري بعد أن انتزع المقاولون العرب فوزا هاما على الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 19.

المقاولون لا يزال يتشبث بالأمل الأخير، حيث يعد أقل الأطراف لعبا للمباريات في الصراع حتى الآن، حيث تبقى له مباراة مؤجلة أخرى أمام الأهلي.

تذكير سريع بكيفية تحديد المراكز في حال تساوي فريقين بعدد النقاط وفقا للائحة الدوري:

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1- المواجهات المباشرة

2- فارق الأهداف داخل المواجهات المباشرة (لا يحتسب الهدف الخارجي بهدفين)

3- فارق الأهداف الإجمالي في الدوري

4- عدد الأهداف المسجلة

5- مباراة أو مباريات فاصلة

أما في حالة تساوي أكثر من فريقين (3 أو أكثر):

يتم احتساب المباريات بينهم (وكأن المسابقة بينهم فقط) ثم تطبق الشروط السابقة بالترتيب.

الوضع الحالي

فاركو في المركز الخامس عشر آخر مراكز النجاة برصيد 30 نقطة من 31 مباراة، وفارق الأهداف -11.

أما بلدية المحلة فيحتل المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 31 مباراة، وفارق الأهداف -35 كأسوأ فارق وأضعف دفاع في الدوري (تلقى 59 هدفا).

الحد الأقصى لنقاط البلدية هو 33 نقطة، والمواجهات المباشرة التي تفصل في حال التساوي بالنقاط شهدت التعادل بين البلدية وفاركو، ما يعني أن تحقيق فاركو لأي 3 نقاط ستنهي أي أمل لبلدية المحلة.

ولكن.. هذا لا يعني أن فاركو في أمان بمجرد إتمام ذلك.

المعضلة تكمن في المقاولون العرب صاحب المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة من 30 مباراة، أي لعب مباراة أقل من فاركو والبلدية.

بكلمات أخرى، حتى لو حقق فاركو أقل من 3 نقاط في آخر 3 مباريات، سينبغي على المقاولون ألا يحقق 10 نقاط من آخر 4 مباريات (12 نقطة متاحة) لينجو البلدية، كل ذلك بشرط أن يفوز البلدية بآخر 3 مباريات في جميع الأحوال، وذلك لأن الميزة الوحيدة التي يملكها بلدية المحلة هنا تفوقه في المواجهات المباشرة على المقاولون.

الداخلية هبط رسميا في المركز الأخير برصيد 19 نقطة من 31 مباراة، فحده الأقصى 28 نقطة وفارق أهدافه -23، ما يعني أن تعادل واحد لفاركو كفيل بإنهاء الأمور على الأرجح حتى لو فاز الداخلية بآخر 4 مباريات، مباراته القادمة مع الزمالك، ولديه مباراة مع بيراميدز أيضا.

أما بالعودة للمقاولون تحديدا، فإن مجرد امتلاك الفريق لأكبر عدد من النقاط المتاحة لا يتركه في وضع جيد بالضرورة، لأن أي فريق يملك مؤجلات في تلك المرحلة، فهذا يعني حتما أنه سيواجه إما الأهلي وإما الزمالك، وفي تلك الحالة تحديدا، فإن المقاولون سيواجه الثنائي.

المباريات المتبقية للفرق الأقرب لبؤرة الهبوط:

فاركو: بيراميدز - البنك الأهلي - إنبي

بلدية المحلة: الإسماعيلي - الجونة - الزمالك

المقاولون: سيراميكا - الأهلي - الإسماعيلي - الجونة

من أيضا يمكنه أن يكون مهددا؟

الحد الأقصى لنقاط بلدية المحلة هو 33 نقطة كما ذكرنا، والحد الأقصى للمقاولون سيكون 36 نقطة.

على الورق، هذا يعني أن الكل من الأسفل إلى المركز الحادي عشر الذي يحتله طلائع الجيش (36 نقطة) لا يزال تحت التهديد خاصة وأن النتائج المباشرة لصالح المقاولون، ولكن حصوله على أي نقطة أو فقدان المقاولون لأي نقطة يعني ضمان البقاء رسميا، وبالتالي طلائع الجيش خرج عمليا من هذا الصراع، وكذلك يقترب البنك الأهلي الثاني عشر من الإفلات الرسمي.

الترتيب الحالي:

12- البنك الأهلي: 34 نقطة من 31 مباراة

13- الجونة: 33 نقطة من 31 مباراة

14- الإسماعيلي: 32 نقطة من 31 مباراة

15- فاركو: 30 نقطة من 31 مباراة

16- بلدية المحلة: 24 نقطة من 31 مباراة

17- المقاولون العرب: 24 نقطة من 30 مباراة

18- الداخلية: 19 نقطة من 30 مباراة

المقاولون العرب صراع الهبوط الدوري المصري صراع البقاء
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