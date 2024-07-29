أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الثلاثاء 30 يوليو

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 23:57

كتب : عبد الرحمن فوزي

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الثلاثاء مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة القدم.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم غد الثلاثاء ، هو رابع أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

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الثلاثاء 30 يوليو

10 صباحا (كرة طائرة) مصر × إيطاليا

10 صباحا (الرماية)

ماجي العشماوي - تصفيات منافسات التراب

11 صباحا (جودو)

عبد الرحمن عبد الغني × الفرنسي عمر ديالو - دور الـ 64 وزن 81 كجم

11:40 صباحا (التجديف)

عبد الخالق البنا - ربع نهائي منافسات الفردي

12 ظهرا (طائرة شاطئية)

دعاء الغباشي / مروة مجدي × إيطاليا

2:30 ظهرا (السلاح)

مصر × إيطاليا - فرق سيدات المبارزة

4 عصرا (كرة قدم)

مصر × إسبانيا

5:34 مساء (ملاكمة)

عبد الرحمن عرابي × مراد ألاهفيرديف - دور الـ 16

أولمبياد باريس 2024 مواعيد مصر
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