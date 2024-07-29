جوميز: لم تعجبني روح اللاعبين في الشوط الثاني.. وعدم استغلال فرص لعبهم تعني مشكلة

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

الداخلية - الزمالك - جوزيه جوميز

أبدى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عدم إعجابه بروح اللاعبين في الشوط الثاني ضد المقاولون العرب.

وحقق المقاولون فوزا غاليا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما من الجولة الـ19 المؤجلة من الدوري المصري.

وقال المدرب البرتغالي لقناة أون تايم سبورتس 2: "من يفهم في كرة القدم سيرى أننا كنا نريد الفوز في بداية المباراة، وسجل في مرمانا الهدف الأول من خطأ فردي".

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وأضاف "لم تعجبني روح اللاعبين في الشوط الثاني، لأن الجودة وحدها لا تكفي، وهذه مسؤوليتي بالإضافة إلى النتيجة لأنني من أقرر من يلعب، يوميا يتدرب معنا 16-17 لاعبا من الناشئين وأتحدث معهم كثيرا في التدريب، ويجب أن يعطوا كثيرا لإقناعي".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا معجب بأكثر من لاعب ناشئ، نعطي الكثير من الفرص للاعبين الصغار، وإذا لم يتم استغلال الفرصة من قبلهم فستكون مشكلة".

ويعتبر هذا هو الفوز الأول للمقاولون على الزمالك بعد 8 مباريات لم يعرف الانتصار في تاريخ المواجهات بينهما.

ويعود الفوز الأخير للمقاولون على الزمالك في موسم 2019-2020 عندما فاز المقاولون بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف.

وفي الدوري فلم يحقق المقاولون الفوز منذ الانتصار على طلائع الجيش 3-1 في الجولة 26 منذ 5 مباريات، إذ خسر 3 مرات وتعادل في مرتين.

بينما لم يخسر الزمالك منذ الانسحاب من مباراة الأهلي، واستمر 8 مباريات دون خسارة.

وبهذا الفوز وصل المقاولون للنقطة 24 في المركز 16 من 30 مباراة، ويبتعد عن فاركو خارج منطقة الهبوط في المركز الـ15 الذي لديه 30 نقطة من 31 مباراة.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 46 في المركز الخامس من 29 مباراة.

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