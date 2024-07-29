الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام البنك والقنوات الناقلة

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 23:39

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي فاز في آخر مبارياته على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19.

بينما تعادل البنك الأهلي في آخر مبارياته مع الاتحاد السكندري بلا أهداف.

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الأهلي رفع رصيده إلى 72 نقطة من 28 مباراة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

فيما يحتل البنك المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 1 أغسطس 2024.

وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.

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