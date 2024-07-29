وسام أبو علي يتساوى مع ماييلي.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري

واصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي تقدمه في جدول ترتيب هدافي الدوري بهدفيه في شباك سيراميكا كليوباترا، في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على سيراميكا 4-1، حيث سجل وسام الهدفين الأول والثالث، وصنع الرابع لعمر كمال.

وسجل وسام أبو علي هدفه الـ 14 في الدوري، ليتخطى حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الذي تراجع للمركز الثالث بـ 12 هدفا.

وبذلك يتساوى وسام مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في صدارة الهدافين برصيد 14 هدفا.

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القناص دائمًا على الموعد🎯.. الفدائي وسام أبو علي يسجل هدف التقدم للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا 🔥🦅



الأهلي ( 1 - 0 ) سيراميكا كليوباترا #ONTime_Sports pic.twitter.com/6HnWUFan6F — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2024

وسجل وسام للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، بعد هدفيه أمام بيراميدز والمصري.

كما صنع وسام رابع أهداف الأهلي الذي سجله عمر كمال، ليصل إلى تمريرته الحاسمة الرابعة في الدوري.

بذلك يصل وسام إلى 18 مساهمة تهديفية، كثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الموسم الحالي مع صديق أوجولا لاعب سيراميكا (11 هدفا و7 تمريرات حاسمة)، خلف ماييلي (19 مساهمة - 14 هدفا و4 تمريرات حاسمة).

وإليكم ترتيب الهدافين في الدوري المصري

1= فيستون ماييلي (بيراميدز) - 14 هدفا

1= وسام أبو علي (الأهلي) - 13 هدفا

3- حسام أشرف (بلدية المحلة) - 12 هدفا

4= كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) - 11 هدفا

4= صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفا

4= ياو أنور (البنك الأهلي) - 11 هدفا

7= حسام حسن (سموحة) - 10 أهداف

7= مصطفى عبد الرؤوف زيكو (زد) - 10 أهداف

7= محمد سالم (المقاولون العرب) - 10 أهداف

10 = أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف