الـ17 على التوالي.. الأهلي يهزم سيراميكا برباعية وكولر يعادل جوزيه في ليلة تألق وسام

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 19 والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 72 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ولا يزال هناك مباراتين مؤجلتين للأحمر.

وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 44 في المركز الثامن من 31 مباراة.

رباعية فوز الأهلي سجلها وسام أبو علي هدفين، وهدف لكل من إمام عاشور وعمر كمال، وجاء هدف سيراميكا بقدم الجزائري أحمد قندوسي.

كولر يدخل التاريخ مع جوزيه

ونجح مارسيل كولر مدرب الأهلي في دخول التاريخ بعدما قاد الفريق لتحقيق الفوز رقم 17 على التوالي في الدوري.

ليعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه الذي حققه مع الأهلي في موسم 2004-2005.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولات حمراء ولكن دون خطورة حقيقية وكاد وسام أبو علي أن يباغت محمد بسام بضغط قوي عليه أثناء التمرير ليعترض الكرة وتخرج من الملعب.

واستمرت محاولات الأهلي في الشوط الأول إلى أن جاء الحل بقدم وسام أبو علي الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 37.

وجاء الهدف بعد تسديدة من إمام عاشور اصطدمت في دفاع سيراميكا وارتدت إلى وسام أبو علي الذي سدد الكرة مباشرة إلى شباك محمد بسام.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني لم ينتظر سيراميكا كليوباترا كثيرا ومن هجمة مرتدة نجح أحمد قندوسي في تسجيل هدف تعادل فريقه في الدقيقة 50.

وجاء الهدف بعد هجمة مرتدة وتمريرة من صديق أوجولا إلى قندوسي الذي سدد الكرة على يسار محمد الشناوي محرزا التعادل.

واشتعلت المباراة في الدقيقة 56 بعد حصول الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة من سعد سمير لـ وسام أبو علي مهاجم الأحمر.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو وعاد الحكم محمد معروف ليؤكد على ركلة الجزاء.

ليفريق سيراميكا كليوباترا على قرار الحكم ويخرج اللاعبين من أرض الملعب رافضين استكمال اللعب.

لكن اللاعبين عادوا سريعا لاستكمال اللعب، وتقدم إمام عاشور لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 64.

وأهدر سيراميكا كليوباترا فرصة التعادل في الدقيقة 68 بعد عرضية وصلت إلى صديق أوجولا الذي سدد الكرة وأنقذها الشناوي.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديل مزدوج في الدقيقة 71 بنزول حسين الشحات وكريم وليد بدلا من أفشة ورضا سليم.

وشارك أيضا عمر كمال بدلا من إمام عاشور في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع تقدم وسام أبو علي لتسديدها.

وبالفعل نفذ وسام أبو علي المخالفة وسجل منها هدف الأهلي الثالث بعدما وضع الكرة بطريقة رائعة في شباك محمد بسام.

وقبل نهاية الوقت بدل الضائع وبهجمة مرتدة سريعة سجل الأهلي هدفه الرابع عن طريق عمر كمال من انفراد بالمرمى بعد تمريرة ولا أروع من وسام أبو علي.

لينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

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