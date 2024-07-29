هدف لا يفيد.. المقاولون يفوز على الزمالك بعد 8 مباريات دون انتصار

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 23:11

كتب : محمد رؤوف

المقاولون

حقق المقاولون فوزا غاليا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما من الجولة الـ19 المؤجلة من الدوري المصري.

وسجل محمد سالم ومحمد عنتر ثنائية المقاولون، بينما أحرز سيف الدين الجزيري هدف الزمالك.

ولعب الثنائي من قبل في الزمالك قبل الرحيل.

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ويعتبر هذا هو الفوز الأول للمقاولون على الزمالك بعد 8 مباريات لم يعرف الانتصار في تاريخ المواجهات بينهما.

ويعود الفوز الأخير للمقاولون على الزمالك في موسم 2019-2020 عندما فاز المقاولون بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف.

وفي الدوري فلم يحقق المقاولون الفوز منذ الانتصار على طلائع الجيش 3-1 في الجولة 26 منذ 5 مباريات، إذ خسر 3 مرات وتعادل في مرتين.

بينما لم يخسر الزمالك منذ الانسحاب من مباراة الأهلي، واستمر 8 مباريات دون خسارة.

وبدأ شيكابالا بشكل أساسي للمرة الأولى بعد العودة من الإصابة.

ولم يستفد الزمالك من هدف تقليص الفارق إذ انتهت المباراة بالخسارة ولم يتعادل حتى.

وبهذا الفوز وصل المقاولون للنقطة 24 في المركز 16 من 30 مباراة، ويبتعد عن فاركو خارج منطقة الهبوط في المركز الـ15 الذي لديه 30 نقطة من 31 مباراة.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 46 في المركز الخامس من 29 مباراة.

تألق الشناوي

تألق محمود الشناوي حارس مرمى الزمالك في الدقيقة السادسة وتصدى لانفراد.

إنقاذ رائع

أنقذ أحمد رفاعي بشكل رائع بعدما أغلق تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات في الدقيقة 20.

نشر السحر

نشر شيكابالا سحره في الدقيقة 24 إذ مر من مدافع المقاولون بعد مرور الكرة بين قدميه ثم لعب عرضية خطيرة ولم يلحق بها سيف الجزيري.

إهدار بغرابة

أهدر أحمد عبد الرحيم فرصة بغرابة بعد مهارة كبيرة عقب تفويت الكرة عبد الرحيم إيشو ليسدد ويهدرها بغرابة في الدقيقة 28.

هدف بعد مراوغة

أحرز سالم بعد مراوغة الشناوي عقب خطأ فادح في تمرير الكرة من أحمد رفاعي إلى حارس المرمى.

وضاعف عنتر النتيجة في الدقيقة 53 بعد تسديدة أرضية.

هدف لا يفيد

تمكن الجزيري من تسجيل هدف تقليص الفارق لكن لم يستفد الزمالك من ذلك إذ خسر في النهاية أيضا بهدفين مقابل هدف.

الزمالك المقاولون الدوري المصري محمد سالم محمد عنتر
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