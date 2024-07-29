المساهمة الـ 14.. إمام عاشور يواصل التسجيل مع الأهلي

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 22:52

كتب : FilGoal

الأهلي - إمام عاشور

سجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

وسجل إمام هدفه الثامن في الدوري، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 14 إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

وهو الهدف التاسع لعاشور بقميص الأهلي، بإضافة هدفه في كأس العالم للأندية.

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وتقدم وسام أبو علي للأهلي، ثم تعادل أحمد قندوسي المعار من الأهلي.

قندوسي سجل أمام الأهلي ذهابا وإيابا هذا الموسم.

أما وسام فقد انفرد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري، بفارق هدف عن المتصدر فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

إمام عاشور الدوري المصري الأهلي
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