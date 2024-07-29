المساهمة الـ 14.. إمام عاشور يواصل التسجيل مع الأهلي
الإثنين، 29 يوليه 2024 - 22:52
كتب : FilGoal
سجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.
وسجل إمام هدفه الثامن في الدوري، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 14 إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.
وهو الهدف التاسع لعاشور بقميص الأهلي، بإضافة هدفه في كأس العالم للأندية.
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على يمين بسام🎯.. إمام عاشور يسجل للأهلي هدف العودة للتقدم من ركلة جزاء 🔥🦅— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2024
الأهلي ( 2 - 1 ) سيراميكا كليوباترا #ONTime_Sports pic.twitter.com/I8Nqv4tFDJ
وتقدم وسام أبو علي للأهلي، ثم تعادل أحمد قندوسي المعار من الأهلي.
قندوسي سجل أمام الأهلي ذهابا وإيابا هذا الموسم.
أما وسام فقد انفرد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري، بفارق هدف عن المتصدر فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.
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