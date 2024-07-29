المساهمة الـ 14.. إمام عاشور يواصل التسجيل مع الأهلي

سجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

وسجل إمام هدفه الثامن في الدوري، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 14 إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

وهو الهدف التاسع لعاشور بقميص الأهلي، بإضافة هدفه في كأس العالم للأندية.

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على يمين بسام🎯.. إمام عاشور يسجل للأهلي هدف العودة للتقدم من ركلة جزاء 🔥🦅



الأهلي ( 2 - 1 ) سيراميكا كليوباترا #ONTime_Sports pic.twitter.com/I8Nqv4tFDJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2024

وتقدم وسام أبو علي للأهلي، ثم تعادل أحمد قندوسي المعار من الأهلي.

قندوسي سجل أمام الأهلي ذهابا وإيابا هذا الموسم.

أما وسام فقد انفرد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري، بفارق هدف عن المتصدر فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.