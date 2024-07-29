قائمة بيراميدز - عودة هداف الدوري وتوفيق لمواجهة فاركو

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 22:19

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد حرس الحدود في الجولة 32 من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة عودة فيستون ماييلي هداف الدوري، ولاعب الوسط أحمد توفيق، بعد غيابهما عن مباراة الزمالك الماضية للإيقاف.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود عبد الحفيظ زلاكة - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 30 مباراة.

فيستون ماييلي بيراميدز الدوري المصري فاركو
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