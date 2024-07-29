تساوى في صدارة الهدافين وثاني أكثر المساهمين.. وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وسيراميكا
الإثنين، 29 يوليه 2024 - 21:54
كتب : FilGoal
واصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي تقدمه في جدول ترتيب هدافي الدوري بهدفيه في شباك سيراميكا كليوباترا، حيث وصل إلى الصدارة.
وسام أبو علي
النادي : الأهلي
فيستون ماييلي
النادي : بيراميدز
وتقدم الأهلي على سيراميكا بهدف المهاجم الفلسطيني، ثم سجل وسام ثالث الأهداف، في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الأهلي 4-1.
وسجل وسام أبو علي هدفه الـ 14 في الدوري، ليتخطى حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الذي تراجع للمركز الثالث بـ 12 هدفا.
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القناص دائمًا على الموعد🎯.. الفدائي وسام أبو علي يسجل هدف التقدم للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا 🔥🦅— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2024
الأهلي ( 1 - 0 ) سيراميكا كليوباترا #ONTime_Sports pic.twitter.com/6HnWUFan6F
وبذلك يتساوى وسام مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في صدارة الهدافين برصيد 14 هدفا.
وسجل وسام للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، بعد هدفيه أمام بيراميدز والمصري.
كما صنع وسام رابع أهداف الأهلي الذي سجله عمر كمال، ليصل إلى تمريرته الحاسمة الرابعة في الدوري.
بذلك يصل وسام إلى 18 مساهمة تهديفية، كثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الموسم الحالي مع صديق أوجولا لاعب سيراميكا (11 هدفا و7 تمريرات حاسمة)، خلف ماييلي (19 مساهمة - 14 هدفا و4 تمريرات حاسمة).
وفاز وسام أبو علي بجائزة رجل المباراة.
وإليكم ترتيب الهدافين في الدوري المصري
1= فيستون ماييلي (بيراميدز) - 14 هدفا
1= وسام أبو علي (الأهلي) - 13 هدفا
3- حسام أشرف (بلدية المحلة) - 12 هدفا
4= كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) - 11 هدفا
4= صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفا
4= ياو أنور (البنك الأهلي) - 11 هدفا
7= حسام حسن (سموحة) - 10 أهداف
7= مصطفى عبد الرؤوف زيكو (زد) - 10 أهداف
7= محمد سالم (المقاولون العرب) - 10 أهداف
10 = أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف