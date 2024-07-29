أولمبياد باريس – مجموعة مصر.. يد النرويج تفوز على فرنسا

حقق منتخب النرويج لكرة اليد الفوز على فرنسا صاحبة الأرض بنتيجة27-22.

المباراة كانت ضمن مباريات المجموعة الثانية والتي يلعب فيها منتخب مصر.

الشوط الأول انتهى بتقدم النرويج 16-11.

واستمر فارق الخمسة أهداف طوال أوقات المباراة حتى نهايتها 27-22.

بالفوز يكون منتخب النرويج قد وصل للنقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني خلف الدنمارك بفارق الأهداف وبفارق نطقتين عن مصر وفرنسا صاحبا المركزين الثالث والرابع.

ويلعب منتخب النرويج في مباراته المقبلة ضد المجر، بينما يلتقي منتخب فرنسا مع مصر يوم الأربعاء.

ويتأهل من المجموعة أصحاب أول أربع مراكز إلى دور ربع النهائي.