حازم إمام وإبراهيم صلاح مساعدان للمدير الفني.. الزمالك يعلن تشكيل قطاع الناشئين
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 01:28
كتب : إبراهيم رمضان
اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين والمدرسة الأساسية بالكامل.
وجاء الهيكل التنظيمى لقطاع ناشئي الزمالك كالتالي:
بدر حامد رئيس قطاعات الكرة والمدير الفني للقطاعات.
حازم إمام وإبراهيم صلاح - مساعدان للمدير الفني
عماد الدين المندوه - المدير الفني لحراس المرمى.
شكري حسن - المدير الإداري
أيمن فريد - رئيس الجهاز الطبي
مدحت قاسم - مدير برامج تأهيل الإصابات
جورج عماد - مخطط الأحمال والإعداد البدني
مصطفى عادل وعبدالرحمن عاطف - الإعداد البدني
محمد علي وعمرو عيسى - تحليل الأداء
محمد بدر - المدير المالي للقطاعات
أحمد عمارة - مسؤول النظام الإلكتروني والقيد
محمود سعيد - مسؤول كمبيوتر
أحمد محارب - مسؤول الشؤون إدارية
محمد عزب - مسئول إداري مالي
عبدالله محمد - مسؤول شؤون اللاعبين في قطاع الناشئين والمدرسة الأساسية.
الهيكل التنظيمى لقطاع المدرسة الأساسية "البراعم"
محمد مصطفى ممس - مساعدا للمدير الفني
محمد صبحي - المدير الإدارى المدرسة الأساسية
محمد يحيى الشاذلي - رئيس الجهاز الطبي
هيثم عبد العليم - المسؤول الإداري المالي
أحمد موسى - مسؤول الشؤون الإدارية
قطاع الأكاديمية الرئيسية
محمد رأفت عطية - المشرف على القطاع
رفاعي محمد رفاعي - مساعد المدير الفني
علي شكري حسن - المدير الإداري
عبد الرحمن إبراهيم يوسف - طبيب
-سيد رمضان - إداري الكمبيوتر
-أحمد عبد المنعم وأحمد عمر ومحمود محمد - الإداريون الماليون.
فريق 2005
أسامة عبد الله - مدير فنى
عبد العال فراج - مدرب
حسنى مسعد - مدرب حراس مرمى
رضا عبد الواحد - إدارة الفريق
ياسين غنيم - أخصائى إصابات وتأهيل
فريق 2007
أحمد رزق - مدير فنى
محمد أحمد على - مدرب مساعد
أحمد عبد العزيز - مدرب حراس مرمى
مجدي قاصد - إدارى
إبراهيم عبد الرحمن - أخصائى الإصابات والتأهيل
فريق 2008
محمد عمر - مدير فنى
أحمد عادل - مدرب مساعد
مصطفى محمد إبراهيم - مدرب حراس
حمدي يوسف - إداري
أشرف محمود - أخصائى علاج طبيعى
فريق 2009
سامى عبد الحليم - مدير فني
معتز صلاح - مدرب مساعد
وليد عبد الكريم - مدرب حراس
خالد عمران - إدارى فريق
مصطفى السيد - أخصائى علاج طبيعى
فريق 2010
عمرو مجدى - مدير فني
إسماعيل نوح آدم - مدرب مساعد
على محسن - مدرب حراس
مهند ياسر - إدارى الفريق
ماهر محمد - أخصائى علاج طبيعى
فريق 2011
أحمد زكريا - مدرب الفريق
حسام جمال - مدرب مساعد
إبراهيم محمد - مدرب حراس مرمى
مصطفى النقيب - إدارى
محمد عوض - أخصائى إصابات
فريق 2012
إيهاب رفاعى - مدرب الفريق
أحمد محمد جمال الدين - مدرب مساعد
محمود السيد - مدرب حراس مرمى
عبد الرحمن حسين - إدارى
هشام رسلان - أخصائى علاج طبيعى
فريق 2013
أحمد عبد الله - مدرب الفريق
محمد محمد أحمد - مدرب مساعد
شريف فوزى - مدرب حراس المرمى
أحمد حمدي - إدارى
أحمد عمر - أخصائى علاج طبيعى
فريق 2014
محمود ياسين - مدرب الفريق
أحمد محمد - مدرب مساعد
سامح حسين - مدرب حراس مرمى
نبيل أحمد محمود - إدارى
خالد عبد الرسول - أخصائى علاج طبيعى
فريق 2015
محمد فوزي - مدرب الفريق
وائل إسماعيل - مدرب مساعد
محمد على حسنى - مدرب حراس مرمى
محمد عبد الباسط - إدارى
فريق 2016
مصطفى عبد العظيم - مدرب الفريق
هانى سعد الدين - مدرب مساعد
محمد على حسنى - مدرب حراس مرمى
أحمد محسن صالح - إدارى
لجنة المتابعة الفنية
أحمد عبد الحليم - عادل المأمور - محمود الخواجة - نصر الدين إبراهيم - السيد سلامة - حسن بصري - مدحت مكي - مصطفى نجم - وحيد مراد - حمادة عبداللطيف
- عادل الدسوقي - سمير محمد علي - نوح آدم - محمد سعيد حمزة - طلعت منصور - عماد الدين درويش - هشام محمد إبراهيم
لجنة المتابعة الإدارية
أحمد بدوي - محمد أحمد رفعت