حازم إمام وإبراهيم صلاح مساعدان للمدير الفني.. الزمالك يعلن تشكيل قطاع الناشئين

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 01:28

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين والمدرسة الأساسية بالكامل.

وجاء الهيكل التنظيمى لقطاع ناشئي الزمالك كالتالي:

بدر حامد رئيس قطاعات الكرة والمدير الفني للقطاعات.

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حازم إمام وإبراهيم صلاح - مساعدان للمدير الفني

عماد الدين المندوه - المدير الفني لحراس المرمى.

شكري حسن - المدير الإداري

أيمن فريد - رئيس الجهاز الطبي

مدحت قاسم - مدير برامج تأهيل الإصابات

جورج عماد - مخطط الأحمال والإعداد البدني

مصطفى عادل وعبدالرحمن عاطف - الإعداد البدني

محمد علي وعمرو عيسى - تحليل الأداء

محمد بدر - المدير المالي للقطاعات

أحمد عمارة - مسؤول النظام الإلكتروني والقيد

محمود سعيد - مسؤول كمبيوتر

أحمد محارب - مسؤول الشؤون إدارية

محمد عزب - مسئول إداري مالي

عبدالله محمد - مسؤول شؤون اللاعبين في قطاع الناشئين والمدرسة الأساسية.

الهيكل التنظيمى لقطاع المدرسة الأساسية "البراعم"

محمد مصطفى ممس - مساعدا للمدير الفني

محمد صبحي - المدير الإدارى المدرسة الأساسية

محمد يحيى الشاذلي - رئيس الجهاز الطبي

هيثم عبد العليم - المسؤول الإداري المالي

أحمد موسى - مسؤول الشؤون الإدارية

قطاع الأكاديمية الرئيسية

محمد رأفت عطية - المشرف على القطاع

رفاعي محمد رفاعي - مساعد المدير الفني

علي شكري حسن - المدير الإداري

عبد الرحمن إبراهيم يوسف - طبيب

-سيد رمضان - إداري الكمبيوتر

-أحمد عبد المنعم وأحمد عمر ومحمود محمد - الإداريون الماليون.

فريق 2005

أسامة عبد الله - مدير فنى

عبد العال فراج - مدرب

حسنى مسعد - مدرب حراس مرمى

رضا عبد الواحد - إدارة الفريق

ياسين غنيم - أخصائى إصابات وتأهيل

فريق 2007

أحمد رزق - مدير فنى

محمد أحمد على - مدرب مساعد

أحمد عبد العزيز - مدرب حراس مرمى

مجدي قاصد - إدارى

إبراهيم عبد الرحمن - أخصائى الإصابات والتأهيل

فريق 2008

محمد عمر - مدير فنى

أحمد عادل - مدرب مساعد

مصطفى محمد إبراهيم - مدرب حراس

حمدي يوسف - إداري

أشرف محمود - أخصائى علاج طبيعى

فريق 2009

سامى عبد الحليم - مدير فني

معتز صلاح - مدرب مساعد

وليد عبد الكريم - مدرب حراس

خالد عمران - إدارى فريق

مصطفى السيد - أخصائى علاج طبيعى

فريق 2010

عمرو مجدى - مدير فني

إسماعيل نوح آدم - مدرب مساعد

على محسن - مدرب حراس

مهند ياسر - إدارى الفريق

ماهر محمد - أخصائى علاج طبيعى

فريق 2011

أحمد زكريا - مدرب الفريق

حسام جمال - مدرب مساعد

إبراهيم محمد - مدرب حراس مرمى

مصطفى النقيب - إدارى

محمد عوض - أخصائى إصابات

فريق 2012

إيهاب رفاعى - مدرب الفريق

أحمد محمد جمال الدين - مدرب مساعد

محمود السيد - مدرب حراس مرمى

عبد الرحمن حسين - إدارى

هشام رسلان - أخصائى علاج طبيعى

فريق 2013

أحمد عبد الله - مدرب الفريق

محمد محمد أحمد - مدرب مساعد

شريف فوزى - مدرب حراس المرمى

أحمد حمدي - إدارى

أحمد عمر - أخصائى علاج طبيعى

فريق 2014

محمود ياسين - مدرب الفريق

أحمد محمد - مدرب مساعد

سامح حسين - مدرب حراس مرمى

نبيل أحمد محمود - إدارى

خالد عبد الرسول - أخصائى علاج طبيعى

فريق 2015

محمد فوزي - مدرب الفريق

وائل إسماعيل - مدرب مساعد

محمد على حسنى - مدرب حراس مرمى

محمد عبد الباسط - إدارى

فريق 2016

مصطفى عبد العظيم - مدرب الفريق

هانى سعد الدين - مدرب مساعد

محمد على حسنى - مدرب حراس مرمى

أحمد محسن صالح - إدارى

لجنة المتابعة الفنية

أحمد عبد الحليم - عادل المأمور - محمود الخواجة - نصر الدين إبراهيم - السيد سلامة - حسن بصري - مدحت مكي - مصطفى نجم - وحيد مراد - حمادة عبداللطيف

- عادل الدسوقي - سمير محمد علي - نوح آدم - محمد سعيد حمزة - طلعت منصور - عماد الدين درويش - هشام محمد إبراهيم

لجنة المتابعة الإدارية

أحمد بدوي - محمد أحمد رفعت

الزمالك الدوري المصري قطاع الناشئين حازم إمام
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