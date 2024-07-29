وكيل ثياو يكشف حقيقة الاتفاق للانتقال إلى نيوكاسل

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

ماليك تشاو - ميلان

كشف باتريك ستيبيتش وكيل أعمال ماليك ثياو لاعب ميلان عن حقيقة الاتفاق للانتقال إلى نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ستيبيتش لشبكة سكاي ألمانيا: "أخبار الحالية التي تخص مفاوضات ثياو للانتقال المحتمل إلى نيوكاسل غير حقيقة على الإطلاق، وبالتالي لن أعلق على أي أخبار أخرى".

وأوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن هناك رغبة من نيوكاسل للتعاقد مع المدافع الألماني.

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وأفادت الشبكة أن تم تقديم المشروع للمدافع الألماني، لكن لا يوجد قرار نهائي بشأن الانتقال.

وأوضحت الشبكة أن بقاء ثياو في ميلان ممكن إذ يشعر بسعادة كبيرة في إيطاليا.

وكان نيوكاسل قد أبرم صفقة من ميلان الصيف الماضي بالتعاقد مع ساندرو تونالي مقابل 64 مليون يورو.

وتدرج في صفوف شالكه حتى وصل للفريق الأول عام 2020، وشارك بقميص الفريق في 21 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

ماليك ثياو الدوري الإيطالي ميلان الدوري الإنجليزي نيوكاسل
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