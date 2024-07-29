مباشر الدوري المصري – الأهلي (4)-(1) سيراميكا.. جووووول عمر كمال والرابع

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 20:15

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - إمام عاشور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - أفشة أساسي أمام سيراميكا كليوباترا.. وعودة مروان عطية تشكيل سيراميكا كليوباترا - رباعي أحمر سابق أساسي ضد الأهلي

نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية

ق 97: جوووووول وسام أبو علي والثالث

ق 93: نزول عمر كمال بدلا من إمام عاشور

ق 71: نزول حسين الشحات وكريم وليد بدلا من أفشة ورضا سليم

ق 68: التعادل يضيع أمام الشناوي من صديق أوجولا

ق 64: جووووول إمام عاشور والثاني من ر كلة جزاء

ق 63: عودة اللاعبين واستكمال المباراة

ق 60: لاعبو سيراميكا يغادرون الملعب ويرفضون استكمال المباراة

ق 56: ركلة جزااااء لوسام أبو علي

ق 50: جوووول قندوسي والتعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي

ق 37: جوووول وسام والأول

ق 34: سقوط إمام عاشور بعدما اصطدمت به الكرة من بسام

ق 25: ضغط أحمر وتسديدة من أفشة يمسكها بسام

ق 15: محاولة من صديق أوجولا والشناوي يتألق رغم التسلل

ق 5: وسام أبو علي يباغت محمد بسام

انطلاق المباراة

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
الرمادي: الحكم رأى ضرورة احتساب ركلة جزاء لـ الأهلي ضد سيراميكا مؤتمر كولر: أرضية استاد القاهرة تعيق لعبنا.. وكوكا مثال ما يفهمه اللاعب المصري بشكل خاطئ صراع البقاء - المقاولون ينعش آماله بالفوز المفاجئ على الزمالك ويرفض ضمان بقاء العديد جوميز: لم تعجبني روح اللاعبين في الشوط الثاني.. وعدم استغلال فرص لعبهم تعني مشكلة الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقنوات الناقلة الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام البنك والقنوات الناقلة كولر يعادل جوزيه.. رقم قياسي في تاريخ الدوري المصري وسام أبو علي يتساوى مع ماييلي.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - اللجنة الأولمبية: مروان القماش استكمل سباق السباحة وهو مصاب في كتفه 4 دقيقة | باريس 2024
الرمادي: الحكم رأى ضرورة احتساب ركلة جزاء لـ الأهلي ضد سيراميكا 14 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: أرضية استاد القاهرة تعيق لعبنا.. وكوكا مثال ما يفهمه اللاعب المصري بشكل خاطئ 21 دقيقة | الدوري المصري
صراع البقاء - المقاولون ينعش آماله بالفوز المفاجئ على الزمالك ويرفض ضمان بقاء العديد 29 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الثلاثاء 30 يوليو 38 دقيقة | باريس 2024
جوميز: لم تعجبني روح اللاعبين في الشوط الثاني.. وعدم استغلال فرص لعبهم تعني مشكلة 44 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقنوات الناقلة 53 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام البنك والقنوات الناقلة 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 أولمبياد باريس - نهاية يوم مصر الأولمبي