مباشر الدوري المصري – الأهلي (4)-(1) سيراميكا.. جووووول عمر كمال والرابع
الإثنين، 29 يوليه 2024 - 20:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية
ق 97: جوووووول وسام أبو علي والثالث
ق 93: نزول عمر كمال بدلا من إمام عاشور
ق 71: نزول حسين الشحات وكريم وليد بدلا من أفشة ورضا سليم
ق 68: التعادل يضيع أمام الشناوي من صديق أوجولا
ق 64: جووووول إمام عاشور والثاني من ر كلة جزاء
ق 63: عودة اللاعبين واستكمال المباراة
ق 60: لاعبو سيراميكا يغادرون الملعب ويرفضون استكمال المباراة
ق 56: ركلة جزااااء لوسام أبو علي
ق 50: جوووول قندوسي والتعادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي
ق 37: جوووول وسام والأول
ق 34: سقوط إمام عاشور بعدما اصطدمت به الكرة من بسام
ق 25: ضغط أحمر وتسديدة من أفشة يمسكها بسام
ق 15: محاولة من صديق أوجولا والشناوي يتألق رغم التسلل
ق 5: وسام أبو علي يباغت محمد بسام
انطلاق المباراة