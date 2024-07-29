تشكيل المقاولون - محمد سالم يقود الهجوم ضد الزمالك

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

احتفال محمد سالم بهدفه ضد زد تضامنا مع فلسطين

أعلن عماد النحاس المدير الفني لـ المقاولون العرب تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الزمالك.

ويواجه المقاولون العرب منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل اللقاء المؤجل من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

ويشهد التشكيل تواجد معز أفولوا مواليد 2004.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: معز أفولوا - أحمد علاء – فاروق كابوري – جوزيف أوشايا

خط الوسط: جواكيم أوجيري – محمد مجلي - عمر فتحي

خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم – أسامة النجار

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة من 29 مباراة.

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