تشكيل سيراميكا كليوباترا - رباعي أحمر سابق أساسي ضد الأهلي

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 20:02

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - المصري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

ويقود أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا ضد فريقه السابق الأهلي.

كما يشارك الجزائري أحمد قندوسي المعار من الأهلي لسيراميكا.

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ويلعب أيضا كل من سعد سمير وأحمد رمضان ثنائي الأهلي السابق في تشكيل سيراميكا الأساسي.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - أحمد رمضان

خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - أحمد قندوسي - أحمد بلحاج - صديق إيجولا

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

مقاعد البدلاء: محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - أحمد القرموطي - چون إيبوكا.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 69 نقطة من 27 مباراة في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز الذي لعب 3 مباريات أكثر.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 30 مباراة، ويخوض آخر مباراة مؤجلة له.

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