تشكيل الزمالك - شيكابالا والجزيري أساسيان.. وظهور رفاعي الأول أمام المقاولون

أعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

وشهد التشكيل عودة سيف الجزيري ومحمود عبد الرازق شيكابالا للمشاركة بصفة أساسية.

كما يظهر المدافع أحمد رفاعي للمرة الأولى في صفوف الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - أحمد رفاعي - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد السيد - أحمد عبد الرحيم إيشو

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الجزيري - محمد عاطف

البدلاء: عمر عبد العزيز - أحمد مجدي - حسن أبو المعاطي - محمد إبراهيم - سيف جعفر - جمال موتيابا - مهاب ياسر - محمد صلاح زكي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة من 29 مباراة.