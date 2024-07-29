تشكيل الأهلي - أفشة أساسي أمام سيراميكا كليوباترا.. وعودة مروان عطية

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 19:56

كتب : أحمد الخولي

أفشة - الأهلي - سيمبا

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ محمد مجدي "أفشة" في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة 19 من الدوري المصري التي تقام على استاد القاهرة.

وعاد مروان عطية لقيادة وسط الأهلي بعدما غاب عن المباراة السابقة ضد المصري.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – أفشة

الهجوم: رضا سليم – وسام أبو علي – إمام عاشور

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – خالد عبد الفتاح – عمر كمال – ياسر إبراهيم – كريم وليد - كهربا – بيرسي تاو – حسين الشحات – محمد عبد الله

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 69 نقطة بالتساوي مع بيراميدز وبفارق الأهداف عنه. ولا يزال متبقي 3 مباريات أقل للأحمر.

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 30 مباراة.

الأهلي أفشة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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