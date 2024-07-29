أولمبياد باريس - منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة إسبانيا

اختتم منتخب مصر الأولمبي استعداداته لمواجهة إسبانيا في أولمبياد باريس 2024.

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير في مدينة بوردو الفرنسية قبل مواجهة إسبانيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إسبانيا غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وشهد المران تدريبات بدنية وجمل خططية حاول روجيرو ميكالي المدير الفني تطبيقها مع اللاعبين.

وكان منتخب مصر قد فاز في مباراته الماضية على أوزبكستان بهدف دون مقابل سجله أحمد حسن "كوكا".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف إسبانيا المتصدرة بـ 6 نقاط.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل من أجل التأهل إلى الدور الثاني دون النظر لنتائج باقي المنافسين.