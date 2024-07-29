هل يرحل عن مان سيتي؟ ألفاريز يزيد الغموض حول مستقبله

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز

زاد خوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي حالة الغموض حول مستقبله مع ناديه.

وقال ألفاريز في تصريحات إعلامية على هامش تواجد الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية: "في الموسم الماضي كنت أحد أكثر اللاعبين لعبا للدقائق في سيتي".

وأضاف "ولكن في النهاية، لا أحد يحب أن يتم تركه خارج المباريات الهامة، بل يحب الجميع أن يساهم".

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وأوضح "سآخذ وقتي للتفكير بشأن ما أريده لنفسي، وسنرى".

وتلقى ألفاريز العديد من العروض للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبينما يحصل المهاجم الأرجنتيني على الكثير من الدقائق بالفعل، إلا أنه لا يجد مكانا في عدة مباريات كبيرة بسبب وجود إيرلينج هالاند.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس من قبل أن مانشستر سيتي لن يوافق على أي عروض إعارة للمهاجم الأرجنتيني.

وكشف التقرير ذاته أن ألفاريز يريد اللعب أكثر بشكل أساسي ووكيل أعمال اللاعب أخبر النادي الإنجليزي بذلك.

وأوضح أن رغبة مانشستر سيتي تستمر في الإبقاء على اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وذكر أن باريس سان جيرمان قد تحدث مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية.

ويرغب النادي الفرنسي في تعويض رحيل مهاجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

ولعب ألفاريز 54 مباراة مع سيتي الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل 19 هدفا وصنع 13 آخرين.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي خوليان ألفاريز
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