"الأمر أصبح حقيقة".. أرسنال يعلن التعاقد مع كالافيوري

أعلن نادي أرسنال التعاقد مع ريكاردو كالافيوري لاعب بولونيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف النادي في بيانه عن مدة العقد الذي وقع عليه اللاعب الإيطالي واكتفى بأنه طويل الأمد.

وحسب التقارير الإخبارية فالعقد يمتد حتى 2029.

Benvenuto, Riccardo Calafiori 🇮🇹 Meeting new teammates for the very first time ❤️ pic.twitter.com/JbUhqOBCMN — Arsenal (@Arsenal) July 29, 2024

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق للموقع الرسمي للنادي: "الأمر أصبح حقيقة، توقيع رائع ويمنحنا قوة كبيرة لتعزيز دفاعنا".

وأضاف "ريكاردو لديه شخصية كبيرة، ويتمتع بمهارات محددة ستجعلنا أقوى بينما نسعى للفوز بالبطولات الكبرى".

وأكمل "لقد أظهر بالفعل تطورًا كبيرًا في المواسم الأخيرة من خلال أدائه لكل من بولونيا وإيطاليا، وكان تقدمه وتطوره في العام الماضي مثيرًا للإعجاب حقًا".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نتطلع إلى العمل مع ريكاردو ودمجه في الفريق ودعمه في السنوات القادمة".

وبدأ كالافيوري مسيرته الكروية في فريق روما وقرر جوزيه مورينيو مدرب الذئاب تصعيده من الناشئين وإشراكه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قد بدأ مسيرته في مركز الظهير الأيسر.

وقرر هيكو فوجل مدرب بازل إشراكه في مركز قلب الدفاع وبالتالي هو أول من غير مركزه.

وثبته تياجو موتا مدربه في بولونيا في ذلك المركز ووصل لأفضل مستوى له في الموسم المنقضي الأمر الذي لفت الأنظار في بطولة يورو 2024 وجعل عدة اندية تتسابق للتعاقد معه.