أولمبياد باريس - من هو المدرب المصري الذي قاد أمريكا لتحقيق ذهبيتين في السلاح

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

لاعبة السلاح الأمريكية لي كيفر - ومعها المدرب المصري أمجد عبد الحليم خزبك

حققت الأمريكية لي كيفر الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الشيش أمس الأحد، وهي الميدالية الأولمبية الثانية لها بعدما فازت بها في أولمبياد طوكيو 2020 السابقة.

لي كيفر فازت بالميداليتين الذهبيتين تحت قيادة مدرب مصري.. فمن هو؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

أمجد عبد الحليم خزبك مدرب مصري في لعبة السلاح.

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سافر خزبك إلى الولايات المتحدة في عام 2003 بعد فترة من العمل في الهندسة، وأيضا كمدرب في لعبة السلاح.

وفي الولايات المتحدة أسس خزبك ناد خاص به في ولاية كنتاكي لممارسة لعبة السلاح.

وهناك بدأ تدريب فتاة صغيرة اسهما لي كيفر وهي في عمر 9 سنوات.

وكبرت لي كيفر وحققت الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو 2020.

قبل أن تعود كيفر وتحقق ذهبية أولمبياد باريس 2024 تحت قيادة مدربها المصري أمجد عبد الحليم خزبك.

خزبك الآن يتولى مهمة تدريب أكثر من 50 لاعب ولاعبة في رياضة السلاح في النادي الخاص به في أمريكا.

سلاح الشيش أمجد خزبك أولمبياد باريس
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