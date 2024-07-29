تقرير: نابولي يحاول استغلال أوسيمن لضم لوكاكو

يسعى نادي نابولي لإدراج فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق في محاولة للتعاقد مع روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب لوكاكو على سبيل الإعارة مع روما في الموسم الماضي وعاد إلى تشيلسي مرة أخرى.

وحسب موقع توتو ميركاتو ويب فإن نادي الجنوب الإيطالي سيقدم صفقة تبادلة لتشيلسي بانتقال أوسيمين إلى إنجلترا مقابل عودة لوكاكو إلى إيطاليا.

وتم استبعاد المهاجم النيجيري من جميع مباريات نابولي التحضيرية بسبب الاستقرار على رحيله خلال الصيف الجاري.

ويعتبر لوكاكو هو الهدف الأهم لـ أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي.

وحال إتمام الصفقة فستكون هذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها لوكاكو في العمل مع مدرب نابولي أنطونيو كونتي حينما عمل الثنائي معا في إنتر.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ31 عاما يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2026.

وخلال الموسم الماضي مع روما سجل لوكاكو 21 هدفا وصنع أربعة في 47 مباراة.

فشل المفاوضات

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية في وقت سابق أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أجرى اتصالات مع أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي بمشاركة لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس، ونظيره في النادي الإيطالي جيوفاني مانا، لبحث إمكانية تعاقد النادي الفرنسي مع المهاجم النيجيري.

وأضافت أن الاتصالات لم تكن مثمرة ولم تكلل بالنجاح من قبل الطرف الفرنسي، في ظل عدم اهتمام دي لورينتس ببيع مهاجمه بمبلغ أقل من الشرط الجزائي في عقده.

وذلك بعدما أكد الخليفي لنظيره في نابولي عدم استعداده لدفع 110 مليون جنيه إسترليني لضم أوسيمين.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أوسيمين مع نابولي 109.5 جنيه إسترليني.