الأغلى في تاريخ النادي.. فولام يتفق مع أرسنال على ضم سميث رو

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 19:00

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

اتفق نادي فولام مع نظيره أرسنال للتعاقد مع إيميل سميث رو لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن الاتفاق تم مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

وفي حال إتمام الصفقة ستكون الصفقة الأغلى في تاريخ فولام.

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وسيدفع فولام 27 مليون جنيه استرليني كمبلغ ثابت مع إضافة 7 ملايين على سبيل المكافآت وفقا لرومانو.

وسيسافر اللاعب الإنجليزي إلى لندن ليخضع الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود.

ولم يشارك كثيرا اللاعب الإنجليزي في المباريات مع أرسنال خلال الموسم المنقضي.

ويحاول نادي فولام استثمار أموال بيع جواو بالينيا إلى بايرن ميونيخ في التعاقد مع سميث رو.

سميث رو يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لفريق ماركو سيلفا المدرب البرتغالي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 19 مباراة مع أرسنال الموسم المنقضي، لكن بعدد دقائق وصلت إلى 475 دقيقة فقط.

وتمكن سميث رو من صناعة هدفين خلال عدد الدقائق القليلة التي لعبها.

وعانى سميث رو من الإصابات كثيرا إذ في موسم 2022-2023 خاض عملية جراحية لإصلاح وتر تالف في الفخذ، وابتعد عن الملاعب 121 يوما.

ولحقت به الإصابات مرة أخرى في الموسم المنقضي إذ تعرض في الركبة وأخرى في الكاحل وغاب ما مجموعه 46 يوما بواقع 10 مباريات.

إيميل سميث رو الدوري الإنجليزي أرسنال فولام
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