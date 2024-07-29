الإعارة الخامسة.. لاعب توتنام ينتقل إلى جيرونا
الإثنين، 29 يوليه 2024 - 18:46
كتب : FilGoal
أعلن نادي جيرونا الإسباني التعاقد مع بريان جيل لاعب وسط توتنام الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم.
بريان خيل
النادي : توتنام هوتسبر
ومرة أخرى خرج بريان جيل للإعارة من فريقه، وذلك وعمره 23 عاما فقط.
وفي موسم 2019/2020 انتقل بريان جيل للإعارة من إشبيلية إلى ليجانيس، وفي موسم 2020/2021 انتقل من إشبيلية إلى إيبار معارا.
وانتقل بريان جيل بشكل نهائي من إشبيلية إلى توتنام في موسم 2021/2022، وفي الموسم الذي خرج للإعارة مع فالنسيا.
رابع إعارة له كانت في موسم 2022/2023 من توتنام إلى إشبيلية.
وأخيرا في الموسم المقبل 2024/2025 من توتنام إلى جيرونا.
وبشكل عام لعب بريان جيل 171 مباراة خلال مسيرته سجل خلالها 13 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.
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