الإعارة الخامسة.. لاعب توتنام ينتقل إلى جيرونا

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 18:46

كتب : FilGoal

بريان جيل بقميص جيرونا

أعلن نادي جيرونا الإسباني التعاقد مع بريان جيل لاعب وسط توتنام الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ومرة أخرى خرج بريان جيل للإعارة من فريقه، وذلك وعمره 23 عاما فقط.

وفي موسم 2019/2020 انتقل بريان جيل للإعارة من إشبيلية إلى ليجانيس، وفي موسم 2020/2021 انتقل من إشبيلية إلى إيبار معارا.

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وانتقل بريان جيل بشكل نهائي من إشبيلية إلى توتنام في موسم 2021/2022، وفي الموسم الذي خرج للإعارة مع فالنسيا.

رابع إعارة له كانت في موسم 2022/2023 من توتنام إلى إشبيلية.

وأخيرا في الموسم المقبل 2024/2025 من توتنام إلى جيرونا.

وبشكل عام لعب بريان جيل 171 مباراة خلال مسيرته سجل خلالها 13 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

بريان جيل توتنام الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي
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