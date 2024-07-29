سكاي: وست هام ينافس ميلان لضم فولكروج

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

هدف نيكلاس فولكروج - بوروسيا دورتموند - باريس جيرمان

دخل نادي وست هام في منافسة مع ميلان في محاولة التعاقد مع نيكلاس فولكروج لاعب بوروسيا دورتموند.

ووضع وست هام المهاجم الألماني كبديل لصفقة جون دوران لاعب أستون فيلا.

وحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن فولكروج أصبح المهاجم البديل بسبب مغالاة أستون فيلا وطلبهم 40 مليون جنيه استرليني.

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وعلى الجانب الآخر يضع ميلان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما ليكون المهاجم الثاني لألفارو موراتا المنضم حديثا للروسونيري.

وانضم فولكروج إلى دورتموند قادما من بريمين مقابل 17 مليون يورو في صيف 2023.

ولعب فولكروج 46 مباراة الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

وحصل فولكروج على جائزة هداف الدوري الألماني في موسم 2022-2023 بعدما سجل 16 هدفا.

تعليق مدير دورتموند

عبر لارس ريكن مدير نادي بوروسيا دورتموند عن غضبه بسبب ما يتم نشره من قبل الصحافة الألمانية بشأن مستقبل بعض لاعبي فريقه في وقت سابق.

وقال ريكن لموقع رور ناشريشتين: "لم نفتح الباب أبدا لرحيل أديمي بالنسبة لنا، بقائه ليس مشكلة على الإطلاق".

واختتم "كل يوم هناك اسم في الصحافة من المفترض أنه يريد الرحيل وكم سنكسب من أموال".

الدوري الألماني نيكلاس فولكروج بوروسيا دورتموند ميلان موراتا
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