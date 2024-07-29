إريكسن يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

حسم كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد مستقبله مع ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن النادي الإنجليزي يريد بيع اللاعب الدنماركي مقابل 5 ملايين يورو.

وتحدث إريكسن قائلا في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: "لم يتبق لي سوى عام واحد، لذلك فأنا لاعب في يونايتد".

وأضاف "لم يتم إخباري بالمغادرة أو التجديد، لذلك بقي لدي عام واحد في العقد وأشعر أنني بحالة جيدة".

وأكمل "عائلتي تشعر بالارتياح عندما تعيش في مدينة مانشستر والنادي جميل".

وواصل "فيما يتعلق بكرة القدم، فأنت تريد أن تلعب قدر الإمكان، ولكنك تفكر أيضا في أمر كيف أرى نفسي؟ كيف أتأقلم مع الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "في هذا الأمر أشعر أنني بحالة جيدة وفي مكان جيد".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى يونايتد قادما من برينتفورد في صفقة انتقال حر في صيف 2022.

ولعب إريسكن 28 مباراة في الموسم الماضي وسجل هدف واحد وصنع 3 آخرين.