خبر في الجول - طارق العشري يتلقى عرضا لتدريب أهلي طرابلس

تلقى طارق العشري عرضا لقيادة فريق أهلي طرابلس الليبي.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي أهلي طرابلس قد تواصلوا مع العشري لبحث إمكانية قيادته للفريق في الموسم المقبل.

العشري سبق له قيادة أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في وقت سابق.

التجربة الأخيرة لصاحب الـ 59 عاما كانت مع الاتحاد السكندري في الموسم الحالي من الدوري المصري.

وقاد العشري، الاتحاد السكندري في 31 مباراة خلالها فاز الفريق في 12 مباراة وخسر 10 وتعادل في 9.

وأنهى أهلي طرابلس الموسم الماضي من الدوري الليبي في المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق للعشري خلال مسيرته التتويج بكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري مرة واحدة مع حرس الحدود.