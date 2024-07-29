خبر في الجول - طارق العشري يتلقى عرضا لتدريب أهلي طرابلس

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 18:15

كتب : عمرو نبيل

طارق العشري - المدير الفني الاتحاد السكندري

تلقى طارق العشري عرضا لقيادة فريق أهلي طرابلس الليبي.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي أهلي طرابلس قد تواصلوا مع العشري لبحث إمكانية قيادته للفريق في الموسم المقبل.

العشري سبق له قيادة أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في وقت سابق.

أخبار متعلقة:
رومانو: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع مزراوي ولكن أولمبياد باريس - تكرارا لمركزه في طوكيو.. محمد حمزة يودع منافسات الشيش من ربع النهائي احجز تذاكر مباراتي الأهلي ضد البنك.. والزمالك مع الجونة سكاي: تشافي سيمونز مستمر مع لايبزيج لموسم جديد

التجربة الأخيرة لصاحب الـ 59 عاما كانت مع الاتحاد السكندري في الموسم الحالي من الدوري المصري.

وقاد العشري، الاتحاد السكندري في 31 مباراة خلالها فاز الفريق في 12 مباراة وخسر 10 وتعادل في 9.

وأنهى أهلي طرابلس الموسم الماضي من الدوري الليبي في المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق للعشري خلال مسيرته التتويج بكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري مرة واحدة مع حرس الحدود.

أهلي طرابلس طارق العشري
نرشح لكم
نشكيل سيراميكا - ريان يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الزمالك - شيكابالا والجزيري أساسيان.. وظهور رفاعي الأول أمام المقاولون تشكيل الأهلي - أفشة أساسي أمام سيراميكا كليوباترا.. وعودة مروان عطية خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع المصري على ضم حسام جريشة احجز تذاكر مباراتي الأهلي ضد البنك.. والزمالك مع الجونة مواعيد مباريات الإثنين 29 يوليو 2024.. مؤجلتان من الدوري المصري والد النني: إذا عاد إلى مصر سيلعب مع الأهلي ولكن الرابعة للأبيض.. محمود البنا حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب
أخر الأخبار
نشكيل سيراميكا - ريان يقود الهجوم أمام الأهلي 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - شيكابالا والجزيري أساسيان.. وظهور رفاعي الأول أمام المقاولون 6 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - أفشة أساسي أمام سيراميكا كليوباترا.. وعودة مروان عطية 8 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة إسبانيا 11 دقيقة | باريس 2024
هل يرحل عن مان سيتي؟ ألفاريز يزيد الغموض حول مستقبله 17 دقيقة | ميركاتو
"الأمر أصبح حقيقة".. أرسنال يعلن التعاقد مع كالافيوري 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - من هو المدرب المصري الذي قاد أمريكا لتحقيق ذهبيتين في السلاح 47 دقيقة | باريس 2024
تقرير: نابولي يحاول استغلال أوسيمن لضم لوكاكو 50 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 تعليق مدير المنتخب الأولمبي على أزمة زيزو وإمكانية صدور عقوبة ضده