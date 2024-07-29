رومانو: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع مزراوي ولكن

توصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مع نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ على بنود عقده لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب مزراوي الموسم بعض المباريات في مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى مركزه الأساسي الظهير الأيمن.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن النادي الإنجليزي توصل لاتفاق مع اللاعب المغربي على عقد مدته 5 أعوام مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

ويعتبر مدة هذا العقد هو نفسه مع ليني يورو وجوشوا زيركزي المنضمين حديثا إلى يونايتد.

وشدد رومانو أن يونايتد يجب أن يبيع أرون وان بيساكا أولا قبل التفاوض مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع مزراوي.

وسبق فشل انتقال اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى وست هام في الأيام الماضية.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا فإن الصفقة فشلت بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن عمولة وكيل اللاعبين.

وبسبب ذلك الفشل في المفاوضات فإن وست هام انسحب من الصفقة وأصبح مانشستر يونايتد وحيدا في سباق التعاقد مع اللاعب المغربي بعدما كان متأخرا فيه.