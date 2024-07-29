احجز تذاكر مباراتي الأهلي ضد البنك.. والزمالك مع الجونة

طرحت شركة تذكرتي المسؤولة عن تذاكر مباريات الدوري المصري، تذاكر مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري.

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي مع البنك الأهلي، والتي ستقام يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة.

من جهة أخرى، تم طرح كذلك تذاكر مباراة الزمالك مع الجونة، والمقرر لها مساء الجمعة على استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الاثنين، فيما يلعب الزمالك مع المقاولون العرب.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة من 28 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 69 نقطة من 27 مباراة.

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