سكاي: تشافي سيمونز مستمر مع لايبزيج لموسم جديد

قرر الهولندي تشافي سيمونز البقاء في صفوف لايبزيج لموسم جديد، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

الهولندي الذي لفت الأنظار في بطولة يورو 2024 لعب الموسم الماضي في صفوف لايبزيج على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن بايرن ميونيخ فشل في إتمام صفقة ضم اللاعب الذي قرر البقاء مع لايبزيج.

وتضع إدارة لايبزيج ونظيرتها في سان جيرمان حاليا اللمسات الأخيرة على عقد الإعارة الجديد، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن اللاعب سينضم إلى لايبزيج لموسم جديد على سبيل الإعارة.

ولتنتهي محاولات ضم اللاعب من قبل بايرن التي قادها ماكس إيبيرل المدير الرياضي للنادي البافاري.

وكان إيبيرل هو من تعاقد مع سيمونز في الصيف الماضي عندما كان مديرا لنادي لايبزيج ولذلك يقتنع به كثيرا في بايرن.

وأفادت تقارير عديدة أن باريس سان جيرمان لن يترك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما بشكل نهائي بل على سبيل الإعارة فقط.

وتألق سيمونز في الموسم الماضي مع لايبزيج إذ لعب 43 مباراة في جميع البطولات وسجل 10 أهداف وصنع 15 آخرين.

وبدأ سيمونز مسيرته الكروية في قطاع الشباب ببرشلونة لكن خطفه باريس في 2019 دون مقابل.

وخرج سيمونز معارا مرتين، المرة الأولى لفريق آيندهوفن في 2022 والمرة الأخرى الموسم المنقضي.

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